Napoli show, accordo raggiunto: c’è un ostacolo

Napoli scatenato negli ultimi giorni. Il club di Aurelio De Laurentiis sta alzando il ritmo in sede di calciomercato. Un’altra trattativa sembra poter decollare

Il Napoli divide le proprie attenzioni tra campo e calciomercato, andando a scaldare i cuori dei tantissimi tifosi azzurri. La compagine di Mazzarri vive infatti ore intense e fondamentali in vista della finalissima di Supercoppa Italiana in programma domani.

L’obiettivo è quello di provare a portare a casa un trofeo anche in una stagione complessa come quella attuale. Un’annata tanto difficile da indurre De Laurentiis e soci a mettere le mani sulla squadra in maniera consistente in questa sessione di calciomercato. Mazzocchi, Traorè e Ngonge sono già azzurri, ma il patron non è ancora sazio e punta forte anche su un nuovo centrocampista per il presente e il futuro.

Il club partenopeo alza la pressione e l’asticella dell’interesse su Orel Mangala, mediano belga classe 1998 di proprietà del Nottingham Forest che sta facendo piuttosto bene in Premier League.

Calciomercato Napoli, accordo con Mangala: il Nottingham resiste

La crescita del belga è costante ed evidente, motivo per cui il Napoli prova l’affondo per compiere un altro grande colpo.

In merito alla questione è intervenuto il giornalista Sacha Tavolieri, che sul suo profilo X ha evidenziato come il Napoli abbia trovato un accordo col calciatore. Dal canto suo il Nottingham Forest complica la trattativa perchè non vorrebbe lasciare andare via il centrocampista classe 1998.

Lo stesso giornalista ha anche evidenziato l’offerta di prestito da 5 milioni di euro con obbligo di acquisto di 25 milioni di euro e possibilità di firmare un contratto fino a giugno 2028 da parte degli azzurri. L’accordo col ragazzo quindi ci sarebbe ma intanto il club inglese fa muro.