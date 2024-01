Monza, succede tutto nei primi 15 minuti di gara: è record

Il Monza contro l’Empoli proverà ad interrompere un record negativo che posiziona la squadra di Palladino al primo posto in Europa.

Al Castellani, l’Empoli proverà a conquistare punti salvezza indispensabili per il campionato e per provare ad uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione. Per farlo dovrà provare a sconfiggere il Monza di Palladino, all’undicesimo posto in classifica ed autore di un’annata davvero staordinaria.

I lombardi, infatti, stanno vivendo una stagione davvero molto importante che ha permesso loro di allontanarsi, già ormai da parecchio tempo, dai bassifondi della graduatoria e di stanziarsi stabilmente a metà classifica.

Se, da una parte, la squadra di Galliani sta vivendo un momento davvero importante, dall’altra parte, a sorpresa, detiene un record negativo che in pochissimi si sarebbero mai immaginati: sono i primi tra i top cinque campionati europei.

Monza, record di gol subiti nel primo quarto d’ora: è record in Europa

Il record negativo del Monza che li ha fatti posizionare al primo posto tra le squadre presenti nei cinque più importanti campionati al mondo riguarda i gol subiti nei primi 15 minuti delle partite: i biancorossi, infatti, sono la compagine che ne ha subiti maggiormente: nove in tutto. A pesare parecchio sono anche i due gol subiti contro l’Inter nei primi minuti di gara, con il match che è poi terminato 5-0 in favore dei nerazzurri in quella che è stata una vera e propria goleada da paertre loro.

Le reti messe a segno da Calhanoglu su rigore e da Lautaro Martinez, infatti, hanno fatto schizzare al primo posto i lombardi che, così facendo, ad oggi risultano essere la squadra maggiormente in difficoltà nel primo quarto d’ora nei più importanti tornei europei.

Ovviamente questo dato non toglie nulla alla straordinaria stagione che Palladino facendo, un vero e proprio sogno ad occhi aperti per tutti i tifosi.