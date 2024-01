Il ginocchio fa crack, diagnosi UFFICIALE: stagione già finita

Grave infortunio al ginocchio, la diagnosi ufficiale non lascia dubbi: stagione finita, a breve l’operazione

La diagnosi parla chiaro: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: stagione già finita e operazione necessaria nelle prossime ore.

Un colpo da ko per la Real Sociedad, che dovrà rinunciare per il resto della stagione al suo terzino sinistro titolare. Aihen Munoz, infatti, ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il terzino, classe 1997, ha totalizzato in stagione già 28 presenze, ma il 2023/2024, per lui, si è chiuso qui. Gravissimo infatti l’infortunio rimediato nella sfida contro il Celta Vigo. Da capire ora se il club intenderà agire sul mercato per sostituire il terzino sinistro.

Lo stesso club basco ha diramato un comunicato ufficiale su quelle che sono le condizioni del terzino, che presto si sottoporrà ad un intervento chirurgico. Questo il comunicato:

“Aihen Munoz ha subito la torsione del ginocchio sinistro durante la partita tra Celta Vigo e Real Sociedad. Negli esami effettuati è stata osservata la rottura del legamento crociato anteriore. L’intervento chirurgico avverrà nei prossimi giorni”.