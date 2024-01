Serie A, Empoli-Monza 3-0 | La cronaca del match

Dopo le gare disputate ieri, e il lunch match di oggi, alle 15 scendono in campo Empoli e Monza per la ventunesima giornata del campionato di Serie A

Ieri è partita la ventunesima giornata del campionato di Serie A, con l’esordio vincente di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma e la vittoria in rimonta del Milan di Pioli sull’Udinese. Dopo il lunch match di oggi, alle 15 scendono in campo l’Empoli e il Monza.

I padroni di casa, dopo l’esonero di Aurelio Andreazzoli, si sono affidati a Davide Nicola, all’esordio sulla panchina dei toscani, per cercare di portare la squadra alla salvezza. Il quartultimo posto, attualmente occupato dall’Udinese di Gabriele Cioffi, è distante cinque lunghezze, mentre la vittoria manca ormai dal 12 novembre scorso: 1-0 in casa del Napoli campione d’Italia in carica. Di contro, i brianzoli guidati in panchina dall’allenatore Raffaele Palladino, si presentano a questo appuntamento dopo la pesante sconfitta casalinga patita contro la capolista Inter di Simone Inzaghi: 5-1 il risultato finale. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Carlo Castellani – Computer Gross Arena’ di Empoli.

FORMAZIONI UFFICIALI EMPOLI-MONZA

EMPOLI (4-3-3): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Zurkowski, Grassi, Marin; Gyasi, Sphendi, Cambiaghi. All. Nicola

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; Izzo, Marì, Caldirola; Pedro Pereira, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo. All. Palladino

CLASSIFICA SERIE A: Inter 51, Juventus 49, Milan* 45, Fiorentina 34, Atalanta e Lazio 33, Bologna e Roma* 32, Napoli 31, Torino 28, Monza 25, Genoa e Frosinone* 22, Lecce 21, Sassuolo e Frosinone 19, Cagliari* e Udinese* 18, Verona* 17, Empoli 13, Salernitana 12

Una partita in più*