Napoli-Inter, da Inzaghi e Lautaro Martinez messaggio alla Juve

Conferenza stampa per Inzaghi e Lautaro Martinez alla vigilia della finale di coppa Italia: le dichiarazioni dei due rappresentanti dell’Inter

Simone Inzaghi e Lautaro Martinez parlano alla vigilia della finale di Supercoppa contro il Napoli in programma per domani.

LAUTARO MARTINEZ – “Sappiamo che da qui alla fine c’è periodo difficile. Siamo tutti pronti ad entrare con la decisione del mister. È importante dare sempre il massimo”.

CI STIAMO DIVERTENDO – “Siamo tornati ad essere bambini dentro il campo, ci divertiamo. Sembra che giochiamo tra amici perché il gruppo è amico, rema nella stessa direzione. Questo però non deve essere un motivo per rilassarci ma per sviluppare il gioco. Dobbiamo continuare su questa strada”.

JUVE – “Non penso alla partita della Juve, penso alla partita nostra di domani perché ci giochiamo un trofeo che è un nostro obiettivo. Penso solo al Napoli”.

RINNOVO – “Firmo dopo la Supercoppa? Non lo so, stiamo lavorando con la società. Sono contento qua, penso alla partita di domani, poi a tornare a Milano e rivedere i miei figli che mancano tanto”.

MODO DI GIOCARE CON THURAM – “Non solo con Thuram, con chiunque gioco cerco di vedere che movimento fa per non fare lo stesso. Gioco sempre con attaccanti di grande livello e questo è importante perché mi permette di migliorare”.

Napoli-Inter, Inzaghi in conferenza

INZAGHI SU INSIDIE – “È una finale, spesso decida da episodi. In più è una finale da organizzare in meno di 72 ore, ma la squadra deve continuare a lavorare in questo periodo. Veniamo da un’ottima semifinale, ma manca l’ultimo passo che va fatto domani, contro i campioni d’Italia che hanno vinto la semifinale 3-0. In campionato hanno avuto qualche problema, ma è una squadra con una rosa lunga con tanta qualità: servirà una partita importante”.

DIFFERENTE CON ALTRE SUPERCOPPE – “Sarebbe importante perché sarebbe la terza consecutiva, cosa successa solo una volta al Milan nel calcio italiano. Non sarà semplice, vogliamo vincere ma servirà una grande gara e dovremo essere bravi a preparare una partita in due giorni e mezzo”.

CAMBI DI FORMAZIONE – “Per i giocatori, ieri chi ha giocato ha fatto defatigante. Le mie attenzioni sono andate a chi ha giocato meno. La stanchezza c’è, qualcuno ha un po’ di affaticamento, l’allenamento di oggi sarà più indicativo, non ho ancora idea di quel che farò con la formazione”.

RISCHIO CONTROPIEDE – “Abbiamo visto che ha cambiato sistema, aveva grande possesso, con la Fiorentina ne ha avuto meno, ma con la viola ci può stare. Si pensa che Mazzarri possa confermare l’assetto della semifinale e stiamo lavorando su questo. Ma in queste partite contano di più le motivazioni”.

RECORD 5 SUPERCOPPE – “Ci tengo, ma più per l’Inter che per Simone Inzaghi. Sarebbe bello vincere la quinta Supercoppa. Ho fatto i complimenti i ragazzi che dal 15 luglio antepongono l’Inter alle gioie personali, quello è il segreto di una squadra”.

DIFFERENZE CON PARTITA CAMPIONATO – “Cambia il contesto, la preparazione, avevamo avuto più tempo. Cambierà il modulo del Napoli, ma quello che non dovrà cambiare è l’intensità che mise l’Inter in campo quella sera al Maradona”.

LAUTARO MARTINEZ – “È importantissimo, sta facendo un grandissimo lavoro oltre che in campo anche fuori. È un capitano importante, si assume le proprie responsabilità e quello che fa anche lontano dal campo è importante. Sono molto contento di lui e dei suoi compagni: stanno facendo sei mesi nei migliori dei modi, sappiamo che non basta”.

SQUADRA LUNGA – “Le distanze sono importanti, dobbiamo essere bravi perché quando rispetti le distanze subisce meno ripartenze. Bisogna recuperare molto bene fisicamente e mentalmente, poi ci vuole anche del lavoro tattico.

SEGNALE SUPERCOPPA – “Sarebbe un bel segnale vincerla, ma più che al campionato dobbiamo pensare alla Supercoppa. Poi il campionato sarà molto avvincente con diverse squadre che proveranno a vincere il titolo”.

CHE CAVALLO È L’INTER? – “Non mi intendo di ippica. Da bambino mi piaceva giocare a pallone, lo faccio anche adesso soprattutto a casa con i bambini”.