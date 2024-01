Roma, De Rossi sorride subito: c’è il grande ritorno

Daniele De Rossi prepara il suo debutto da allenatore della Roma, i convocati della sfida di domani con il Verona: c’è un ritorno attesissimo

Sta per iniziare la seconda vita romanista di Daniele De Rossi. Il tecnico vivrà la sua prima gara in panchina da allenatore della Roma. Con il Verona, domani alle ore 18, appuntamento da non fallire e per lui c’è già una buona notizia.

Ci sarà infatti tra i convocati Paulo Dybala. L’argentino ha recuperato dal fastidio che lo aveva obbligato a saltare il secondo tempo del derby con la Lazio in Coppa Italia e la gara con il Milan e sarà a disposizione. Ancora fuori invece i lungodegenti Kumbulla, Renato Sanches e Smalling. Ecco l’elenco completo: Rui Patricio, Boer, Svilar, Karsdorp, Huijsen, Llorente, Celik, Spinazzola, Golic, Oliveras, Pellegrini, Paredes, Kristensen, Bove, Zalewski, Pagano, Pisilli, Belotti, Dybala, Joao Costa, Lukaku, El Shaarawy.