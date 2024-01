Ritorno di fiamma per il Milan: c’è l’apertura per l’addio

Il Milan pensa al presente ma anche al futuro. Dalla Spagna rilanciano il nome di un attaccante accostato ai rossoneri già in passato

Ripartirà dalla gara di domani sera contro l’Udinese il Milan di Stefano Pioli, che proverà a proseguire sull’onda lunga dell’ultimo successo arrivato lo scorso weekend contro la Roma in casa.

Serviranno punti importanti ai rossoneri, che di pari passo si muovono anche in sede di calciomercato dove possibile. Per ciò che concerne il futuro la dirigenza meneghina dovrà inoltre andare a caccia di un nuovo centravanti che possa svecchiare il reparto vista la carta d’identità di Olivier Giroud.

In tal senso, tra i tantissimi nomi associato al Milan in questi mesi potrebbe tornare in auge anche un vecchio pallino. Secondo quanto evidenziato da ‘Fichajes.net’ potrebbe tornare nel mirino anche Armando Broja, centravanti del Chelsea mai esploso definitivamente. La fonte iberica sottolinea come il club inglese è ora disponibile a trattare un possibile trasferimento. Il futuro di Broja pare quindi lontano da Stamford Bridge, e il Chelsea prenderebbe in considerazione un’uscita prossimamente per ciò che concerne l’attaccante ex Southampton.