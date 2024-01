Marotta, arriva la risposta in diretta ad Allegri

A pochi minuti dall’inizio di Inter-Lazio in Supercoppa, Marotta torna sulle dichiarazioni di Allegri: la replica al tecnico della Juventus

Inter a caccia della finale di Supercoppa italiana, nel match contro la Lazio. Appuntamento importante per i nerazzurri che puntano a un altro trofeo. Prima della gara, ha parlato nel prepartita l’ad interista Beppe Marotta.

Dichiarazioni, a ‘Mediaset’, non solo sull’attualità della gara, ma anche su alcuni temi caldi: “E’ un appuntamento importante non solo per noi, ma per tutto il calcio italiano – ha affermato – Rispettiamo la Lazio, ma speriamo di arrivare in finale. Le dichiarazioni di Allegri? Nessun fastidio, dinamiche ironiche e fantasiose che ci sono da sempre nel calcio. Le schermaglie dialettiche e le frasi più o meno piccanti ci sono ed è normale, il clima è di grande correttezza. Parliamo di due squadre, noi e la Juventus, che vivono un momento particolare e che sono realtà che fanno del bene al calcio italiano. E’ un campionato molto più incerto rispetto a quello dello scorso anno, c’è anche il Milan da non dimenticare”.

Sull’allenatore che tanto sta facendo bene sulla panchina nerazzurra: “Simone Inzaghi era ed è un ottimo allenatore, la maggiore esperienza gli fa acquisire più sicurezza. Ha influito anche la finale di Champions conquistata, per un allenatore giovane che ha ancora margini di crescita. Sta andando verso la saggezza. Lo scudetto come principale obiettivo? Rimane il traguardo più affascinante, per mettere la seconda stella sulla maglia, sarebbe di certo un fatto rilevante. Ma vogliamo ben figurare dando il massimo in tutte le competizioni.