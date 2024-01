Juventus, annuncio UFFICIALE: 40 milioni

Arriva l’annuncio ufficiale per quanto riguarda l’obiettivo di mercato della Juventus. Operazione da quaranta milioni di euro

La Juventus sta disputando una stagione ad altissimo livello e vuole regalare diverse soddisfazioni ai propri tifosi. Coppa Italia (ci sarà la semifinale con la Lazio) e scudetto gli obiettivi dei bianconeri. Chiudere la Serie A davanti a tutti non sarà semplice considerando il ritmo che sta tenendo l’Inter ma Allegri può contare su una rosa di altissimo livello e con alternative in ogni reparto.

Per aumentare le chance scudetto sarà fondamentale questo mese di gennaio non tanto per gli impegni di campo quanto per il mercato con la società bianconera intenzionata a rinforzare la rosa a disposizione di Allegri. Tra i reparti da rinforzare bisogna menzionare il centrocampo dove il tecnico bianconero ha la coperta troppo corta visto le note vicende extracalcistiche.

Le alternative in caso di emergenza non mancano come, ad esempio, l’inserimento di Cambiaso mezzala ma è chiaro che una risorsa in più in mezzo al campo può solo far comodo al sistema di gioco di Allegri. Sono diversi gli obiettivi dei bianconeri per rinforzare il centrocampo e, tra queste, troviamo anche Sudakov.

Il classe 2002, in forza allo Shakhtar Donetsk, è uno dei talenti maggiormente attenzionati viste le sue qualità tecniche e la possibilità di diventare tra i migliori nel suo ruolo. Parliamo di una mezzala offensiva che può essere impiegata anche nel ruolo di trequartista alle spalle della punta. Abile negli inserimenti, sa essere decisivo negli ultimi venticinque metri: queste le caratteristiche di un giocatore non semplice da portare in bianconero.

Sudakov-Juve: rifiutati quaranta milioni di euro

Il talento dello Shakhtar Donetsk ha il contratto in scadenza nel 2028 ed è considerato centrale nel sistema di gioco della sua squadra. Vedere la sua partenza in questo mercato invernale è praticamente impossibile come testimoniato dalle parole di Serhii Palkin. L’amministratore delegato ha sottolineato che, nella giornata di ieri, sono stati rifiutati quaranta milioni di euro per la mezzala offensiva.

Una cifra importante che la società ha rispedito al mittente e questo dimostra come, almeno fino al termine della stagione, Sudakov non sarà ceduto. Discorsi rimandati alla prossima sessione estiva di mercato ma la Juve dovrà mettere sul piatto più di quaranta milioni di euro per portare via il giovane centrocampista.

La Juve, per rinforzare il proprio centrocampo, dovrà cambiare obiettivo: piace, e non poco, Koopmeiners ma il giocatore non si muoverà da Bergamo in questa sessione di mercato. Situazione non semplice per una squadra che deve pensare al campo così da continuare la corsa scudetto con l’Inter di Inzaghi.