Juve, Yildiz è già meglio di Chiesa: un dato lo dimostra

La Juventus è pronta per la trasferta di Lecce. I bianconeri hanno l’opportunità di scavalcare l’inter, per via del calendario che ferma i nerazzurri causa impegni in Supercoppa a Riyad. Qualora i bianconeri superassero i giallorossi, si troverebbero primi in classifica

Questa mattina la formazione di mister Massimiliano Allegri si è allenata presso lo ‘Juventus Training Center’ di Torino. Domani il tecnico parlerà alla stampa alle 14. Poi la partenza per la Puglia, o per meglio dire per il Salento.

La Juventus è a -2 dall’Inter capolista. I nerazzurri però questa sera sono impegna in Arabia Saudita per la seconda semifinale della Supercoppa Italiana. A Riyad contro la Lazio il secondo atto della Final 4, chi passa se la vedrà col Napoli campione d’Italia on carica per il primo trofeo stagionale.

La ‘Vecchia Signora’ guarda da attenta spettatrice e prova a guadagnare ciò che può dalla propria assenza nel mini-torneo in terra arabica. L’opportunità è di quelle ghiotte. Con 49 punti, qualora i bianconeri vincessero a Lecce, scavalcherebbero l’Inter ferma a 51. E’ chiaro che i nerazzurri poi dovranno recuperare il turno, ma comunque, da un lato sarebbe un’ottima iniezione di fiducia, dall’altro si alzerebbe – forse – un po’ la pressione.

Juventus, per Allegri ballottaggio tra Chiesa e Yildiz: il rapporto tra minuti e gol dei due attaccanti

La formazione bianconera questa mattina si è allenata, tra sviluppo della manovra offensiva e gestione della manovra sotto pressione avversaria. Domani Allegri parlerà in conferenza. I tifosi si chiedono: “Giocherà Chiesa, oppure Yildiz?”.

La stagione della Juventus vive anche di sorprese, in senso negativo quelle legate alle squalifiche di Paul Pogba e Nicolò Fagioli, ad esempio, in senso positivo invece si possono elencare le prime partito di stagione di Weston McKennie e Andrea Cambiaso. La sorpresa più grande di tutte, che fa brillare – non a caso – gli occhi dei tifosi è l’esplosione di Kenan Yildiz. Che poi, in turco yıldız – questa la grafia corretta – significa proprio stella. Un caso, forse… o forse no.

La crescita e le prestazioni del fantasista classe 2005 hanno permesso a mister Max Allegri di ottemperare alle assenze di Federico Chiesa. Adesso però che il ‘7’ è tornato a disposizione, salvo sorprese che eventualmente svelerà lo stesso allenatore domani, ecco che inizierà una fase di stagione dove si riproporrà settimana dopo settimana lo stesso ballottaggio. A fianco del centravanti, che sia Dusan Vlahovic o Arkadiusz Milik, gioca Chiesa o Yilidz?

Stando ai numeri, il turco ha collezionato in stagione 386′ giocati tra Serie A e Coppa Italia, trovando la rete in tre occasioni. Per Yildiz, un gol ogni 128′ all’interno del rettangolo verde. L’attaccante italiano, nel corso della stagione attuale ha giocato – sempre sommando le due competizioni nazionali – 1.227′, marcando il tabellino in sei occasioni. Per Chiesa un gol ogni 204′. Spetterà ad Allegri decidere, ma basandosi su questa statistica, il giovane turco può essere un serio pretendente alla maglia da titolare.