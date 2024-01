Inter-Lazio in Supercoppa: ‘giallo’ Barella per Inzaghi, Sarri recupera i big

Inter e Lazio si giocano un posto nella finalissima della Supercoppa Italiana contro il Napoli: le probabili formazioni del match di Riyadh

Chi raggiungerà il Napoli nella finale della Supercoppa Italiana? A sfidare i campioni d’Italia una tra Inter e Lazio, in campo questa sera nella seconda semifinale di Riyadh.

Simone Inzaghi a caccia del terzo trionfo di fila nella competizione e del quinto assoluto (sarebbe un record), con i primi due successi ottenuti proprio sulla panchina dei biancocelesti. Per l’allenatore nerazzurro sostanzialmente un solo dubbio di formazione: sulla fascia destra ballottaggio tra Darmian e Dumfries, con l’italiano favorito dopo l’ultima rifinitura di ieri. Per il resto Inzaghi conferma tutti i titolarissimi, compreso Barella che con un giallo rischierebbe di saltare la trasferta di campionato al ritorno in Italia contro la Fiorentina. In preallarme c’è Frattesi in mediana. In attacco spazio alla consolidata coppia Thuram-Lautaro Martinez. Sarri sul fronte Lazio non avrà a disposizione Castellanos e punterà su capitan Immobile al centro dell’attacco. Zaccagni va verso una maglia da titolare nonostante gli acciacchi, così come Rovella (toccato duro nell’ultimo allenamento) in cambia di regia. Recuperato anche Luis Alberto.

Supercoppa Italiana, le probabili formazioni di Inter-Lazio e dove vederla in TV

Inter-Lazio, semifinale della Supercoppa Italiana che andrà in scena alle 20 italiane all’Al Awwal Park Stadium di Riyadh, sarà arbitrata da Marchetti della sezione di Ostia (con Di Bello al VAR). La sfida tra nerazzurri e biancocelesti verrà trasmessa in chiaro e in esclusiva su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. A disposizione: Audero, Di Gennaro, de Vrij, Bisseck, Dumfries, Carlos Augusto, Buchanan, Asslani, Frattesi, Sensi, Klaassen, Sanchez, Arnautovic. Allenatore: Inzaghi

Indisponibili: Cuadrado

Squalificati: –

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Sepe, Mandas, Hysaj, Patric, Casale, Pellegrini, Cataldi, Kamada, Vecino, Isaksen, Pedro, Fernandes. Allenatore: Sarri

Indisponibili: Castellanos

Squalificati: –