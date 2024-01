Vuoto normativo, il club esulta: penalizzazione da ‘annullare’

C’è un vuoto nella normativa: il club vuole usarlo per evitare la penalizzazione in classifica, cosa sta succedendo

Sempre caos sul fronte giustizia sportiva con vari campionati che vedono le classifiche riscritte nelle aule di tribunale. L’ultimo caso riguarda il Bastia, formazione di Ligue 2, penalizzata di un punto per il comportamento dei propri tifosi.

Se lo scorso anno, il caso più eclatante ha visto protagonista la Juventus, in questa stagione i riflettori sono puntati sulla Premier League dove l’Everton sta viaggiando con un peso sulle spalle di dieci punti di penalizzazione. Una situazione che potrebbe essere ulteriormente aggravata dalla nuova indagine avviata contro i Toffees per la violazione delle nuove norme sul Fair Play Finanziario in vigore in Premier League.

Norme che non consentono di superare i 105 milioni di sterline di perdite nel triennio, cifra che l’Everton però ha superato. Da qui la nuova indagine e la possibile nuova penalizzazione che la società inglese pensa di poter superare grazie ad un vuoto nella normativa.

Premier League, l’Everton può evitare la penalizzazione

Considerati i numeri, infatti, la penalizzazione per l’Everton appare inevitabile, andando a peggiorare una situazione già complicata. C’è però un aspetto sul quale puntano i dirigenti del club di Liverpool.

L’attuale meno 10 in classifica, infatti, deriva anche dai bilanci del 2020-2021 e 2021-2022, periodi che sono presi in considerazione anche nel calcolo delle perdite dell’ultimo triennio. Stando a quanto riferito da ‘Football Insider’, l’Everton punta ad escludere queste due annate dal procedimento attualmente in corso. Essendo già state sanzionate le irregolarità di queste due stagioni, il club spera di poter evitare un’ulteriore penalizzazione che – considerando le due annate in questione – sarebbe praticamente certa.

Questo perché nella normativa sul FFP della Premier League non ci sono linee guida che impediscono di essere sanzionati due volte per lo stesso periodo. Un chiaro vuoto secondo l’Everton che punta proprio su questo per ‘salvarsi’ da una nuova stangata.