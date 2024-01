Giallo Zielinski in Supercoppa, è successo prima di Napoli-Fiorentina

Piccolo giallo Zielinski prima della semifinale di Supercoppa tra Napoli e Fiorentina: ecco cosa è successo

Un piccolo giallo ha animato l’immediata vigilia di Napoli-Fiorentina, prima semifinale della rinnovata Supercoppa italiana che si disputerà da oggi a lunedì in Arabia Saudita.

Tutto ruota intorno a Piotr Zielinski, alle prese con una complicata situazione contrattuale e probabilmente destinato a lasciare gli azzurri a fine stagione con l’Inter pronto all’affondo. Il polacco non fa parte dell’undici titolare deciso da Mazzarri per sfidare la formazione di Italiano. Il numero 20 inizialmente non era presente nella distinta distribuita, neanche in panchina: per lui si è pensato ad un caso, con la tribuna che avrebbe rappresentato una vera e propria rottura, forse definitiva.

Invece, dopo qualche minuto è stata presentata una nuova distinta in cui Zielinski compare tra i calciatore del Napoli in panchina. Caso rientrato, almeno per il momento, e giallo risolto. Per il resto da segnalare la scelta di Mazzarri di rivoluzionare la formazione, lasciando da parte il 4-3-3 di Spalletti e schierare una difesa a 3 con Di Lorenzo braccetto di destra e Mazzocchi a fare la fascia intera nel 3-4-2-1 che vede Simeone come punto di riferimento offensivo.

Supercoppa, risolto il giallo offensivo: le formazioni di Napoli-Fiorentina

Risolto quindi nel giro di pochi minuti il giallo Zielinski, Napoli e Fiorentina scenderanno in campo tra poco per conquistare il pass per la finale di lunedì prossimo.

Queste le formazioni ufficiali:

NAPOLI (3-4-2-1): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Cajuste, Mario Rui; Politano, Kvaratskhelia; Simeone

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran