La rivelazione del nonno: lascia subito il Milan

Il Milan si muove anche in uscita: poco spazio con Pioli in panchina, è destinato a cambiare maglia per la seconda parte di stagione

Luka Romero resta ai margini del Milan. Il talento classe 2004 continua ad avere poco spazio in rossonero con Pioli in panchina, dopo l’arrivo questa estate a parametro zero una volta terminato il contratto con la Lazio.

Soltanto cinque presenze tra campionato e coppe per l’argentino, per appena 155 minuti in campo e una sola apparizione da titolare. Romero si sta guardando attorno in cerca di maggiore spazio e potrebbe lasciare così il Milan a metà stagione. In Italia resta valida la pista Como, anche se avanza con decisione la candidatura del Boca Juniors per un ritorno in patria. A rivelarlo è il nonno del giocatore, Jorge Santos detto Pepe: “Ci sono diversi club italiani interessati, ma lui non vuole andare. Se è in Spagna, deve essere una squadra di prima divisione. C’è già un contatto tra Boca Juniors e Milan, potrebbero dividere l’ingaggio. Gli piace molto l’Argentina e ha un buon rapporto con la Nazionale”, ha detto parlando a Radio La Red.

Calciomercato Milan, il nonno di Romero: “Ha dato il via libera al Boca Juniors”

Il nonno di Romero prosegue: “Luka ha già dato il via libera al Boca. Se risolvono le condizioni, sicuramente diventerà un giocatore del Boca“.

Nonno Pepe esalta poi le qualità del nipote: “Ha un calcio molto potente, ha qualcosa dei migliori giocatori. Raffinatezza nel liberarsi dell’avversario, forza ed è astuto nel gestire le situazioni in attacco. Ha dei tratti di Messi e Maradona e ha una grande visione del gioco quando dribbla”. Romero resta quindi in uscita dal Milan, con la proposta del Como che è stata congelata perché sono arrivate anche proposte dalla Spagna e appunto dal Boca Juniors. Nel campionato iberico il ragazzo tornerebbe volentieri, mentre la trattativa con gli argentini non è ancora conclusa.