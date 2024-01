Probabili formazioni Juventus-Sassuolo: per Allegri più Yildiz che Chiesa, Dionisi senza Toljan e Vina

La Juventus apre il girone di ritorno di campionato dalla squadra che l’ha battuta in quello di andata. Da quella sconfitta, i bianconeri non hanno più perso. La ‘Vecchia Signora’ è chiamata a rispondere all’Inter, vittoriosa sabato, per non perdere terreno dalla vetta della Serie A

A Torino arriva il Sassuolo, avversario non semplice. I neroverdi però non arrivano da un buon momento, ma sono tornati alla vittoria nel turno dell’Epifania contro la Fiorentina. Di seguito i probabili schieramenti delle due formazioni di Massimiliano Allegri e Alessio Dionisi.

La Juventus in difesa dovrà fare a meno di Federico Gatti, Allegri dunque andrà sulla coppia Bremer e Danilo, con Alex Sandro in vantaggio su Daniele Rugani come terzo. A centrocampo, altra assenza pesante, non ci sarà Weston McKennie sempre per squalifica. Adrien Rabiot è recuperato e dovrebbe giocare, con lui Manuel Locatelli e Fabio Miretti. Qualora il francese non partisse dal primo minuto, Allegri in conferenza ha candidato Andrea Cambiaso come soluzione sul centro-sinistra. Sulla corsia mancina Filip Kostic e davanti a fianco a Dusan Vlahovic, Kena Yildiz è in vantaggio su Federico Chiesa, anche lui tornato a disposizione ma che potrebbe essere utile a partita in corso come detto dallo stesso tecnico. Per quanto riguarda il Sassuolo, formazione tipo per Alessio Dionisi, eccezion fatta per le fasce dove mancheranno Vina e Toljan infortunati. L’opzione più concreta resta lo schieramento con la difesa a quattro. In caso contrario, con la difesa a tre ci potrebbe essere spazio per Ruan, con Thorstvedt che andrebbe in panchina.

Juventus-Sassuolo: probabili formazioni e dove vederla in TV

La sfida tra Juventus e Sassuolo valevole per il 20° turno di Serie A, il primo del girone di ritorno, sarà trasmesso su DAZN per gli abbonati. Fischio d’inizio alle ore 20:45, presso l’Allianz Stadium di Torino. Il match sarà diretto dal signor Piccinini della sezione di Forlì.

Di seguito le probabili formazioni.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. All. Allegri

Squalificati: Gatti, McKennie

Indisponibili: De Sciglio, Pogba, Fagioli, Kean, Chiesa

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Tressoldi, Erlic, Ferrari, Pedersen; Henrique, Boloca; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi

Squalificati:

Indisponibili: Obiang, Vina, Racic, Defrel, Toljan

Il calendario di Juventus e Sassuolo

Per quanto riguarda il percorso di avvicinamento al big match del “Derby d’Italia” del 4 di febbraio a San Siro, la Juventus dovrà affrontare un cammino tutto sommato agevole. Dopo la gara contro i neroverdi, la ‘Signora’ volerà in Salento per affrontare il Lecce al “Via del mare”. La banda di Allegri accoglierà poi l’Empoli tra le mura amiche. Quindi, poi, la grande sfida contro l’Inter a Milano. Percorso lastricato di sfide equilibrate per il Sassuolo, invece. Dopo la Juventus, gli emiliani giocheranno a Monza e Bologna, poi ospiteranno il Torino al “Mapei Stadium”.