Siparietto dopo Milan-Roma: Mourinho spiazza tutti

Altro ko pesante per la Roma, uscita sconfitta dalla trasferta di San Siro contro il Milan. 3-1 per i rossoneri con Josè Mourinho che finisce nuovamente sotto accusa. Intanto spunta un siparietto

Dopo la delusione del derby la Roma di Josè Mourinho inanella un altro ko importante in un big match. Stavolta il focus è sul campionato con la sconfitta esterna per 3-1 sul campo del Milan.

Tre punti persi dal peso specifico incalcolabile nella lotta al quarto posto per Lukaku e soci, battuti con un netto 3-1 dalle reti di Adli, Giroud e Theo Hernandez. Ancora critiche quindi per i giallorossi e per lo squalificato Mourinho, che non ha potuto guidare i suoi da bordocampo. Ciononostante non è mancato comunque un piccolo siparietto con protagonista l’allenatore portoghese, che ha incrociato Andrea Belotti in zona mista, dando vita ad un curioso scambio di battute che non è passato inosservato.

Siparietto dopo Milan-Roma: cosa si sono detti Belotti e Mourinho

Una mezz’oretta in campo per Belotti, subentrato al 61′ al posto di uno spento El Shaarawy per provare a dare peso e vigore all’attacco al fianco di Lukaku.

Nulla da fare però per i capitolini che a conti fatti non sono comunque riusciti a ribaltare la sfida. Nel post partita è stato quindi Andrea Belotti a presentarsi davanti a telecamere e microfoni della stampa per commentare l’amara serata di San Siro. In mixed zone, in uscita dagli spogliatoio lo stesso Mourinho ha incrociato l’attaccante esclamando: “Che ci fai ancora qua? Stanno andando tutti sul pullman”.

Una frase riportata poi dallo stesso Belotti ai giornalisti di ‘Sky Sport’. Un invito quindi dello Special One ad accelerare le operazioni in vista del ritorno a casa. Oggi giornata di riposo per la squadra concessa dall’allenatore portoghese che dovrà preparare i suoi ad un cambio di passo.