Mourinho gli offre un posto da titolare a Roma: così lo toglie alla Juve

La Juventus e la Roma potrebbero vedere le proprie strade incrociarsi sul mercato: Mourinho gli ha promesso una maglia da titolare

Non è certo un buon momento per la Roma targata José Mourinho. Lo Special One non è mai stato sotto accusa come in questo periodo con la doppia sconfitta consecutiva, contro la Lazio in coppa Italia e il Milan in campionato, che ha alimentato le polemiche e fatto emergere in maniera importante voci su un possibile esonero.

Lo Special One siederà però ancora sulla panchina giallorossa nelle prossime partite e proverà anche ad attrarre qualche rinforzo per completare la rosa, pur tenendo presente la situazione legata al Fair Play Finanziario. Proprio sul fronte mercato, dalla Spagna viene lanciata la notizia di un possibile incrocio di mercato con la Juventus. Roma e bianconeri potrebbero andare a caccia dello stesso obiettivo con Mourinho che avrebbe un asso nella manica per convincere il calciatore ad approdare nella Capitale: la garanzia di un posto da titolare.

Non un aspetto secondario perché sta valutando un addio al Real Madrid proprio perché in questa seconda parte di stagione non avrebbe troppo spazio. Si parla di Lucas Vazquez, in scadenza di contratto con le merengues a fine stagione e da tempo nome accostato alla Juve.

Calciomercato Juventus, la Roma lancia la sfida per Vazquez

Stando a quanto riferito da ‘elnacional.es’, infatti, José Mourinho vorrebbe portare il laterale destro in giallorosso in questa finestra di mercato.

La Roma starebbe provando a tentare Lucas Vazquez, con Mourinho da tramite e la rassicurazione di poter giocare da titolare, cosa che non potrebbe garantirgli ad esempio la Juventus e neanche il Real Madrid dove in questa stagione ha collezionato 15 apparizioni, favorite anche dagli infortuni con cui Carlo Ancelotti ha dovuto fare i conti.

Di spazio al ‘Bernabeu’ per lui però non ce n’è, tanto che a fine stagione è destinato ad andare via gratis. Mourinho e la Roma potrebbero anticipare i tempi.