“Leao non sa giocare a calcio”, attacco durissimo al milanista

In Milan-Roma, rossoneri vittoriosi ma non tutti autori di una prova esaltante: arrivano nuove critiche su Leao

Il Milan si regala una serata di gloria, con il 3-1 sulla Roma, una vittoria che permette agli uomini di Pioli di rafforzare la terza posizione e prendere margine sulle inseguitrici in zona Champions, restando a -9 dall’Inter capolista. Una buona reazione, dopo il ko in Coppa Italia con l’Atalanta.

La squadra rossonera si è resa autrice di una ottima prova di squadra, riuscendo ad avere la meglio sui rivali e capitalizzando la superiorità, contenendo i danni nei momenti di sofferenza. In campionato è la terza vittoria di fila per il Diavolo, che prova a trovare la giusta continuità dopo un autunno difficile. Ma non tutti hanno meritato giudizi lusinghieri nelle pagelle. Non è stata una serata da ricordare per esempio per Rafael Leao, che di fatto non si è acceso quasi mai e continua il suo digiuno dal gol in campionato che dura ormai da settembre.

“Che fine ha fatto Leao?”, negli studi televisivi bocciatura impietosa

La prova di Leao è stata analizzata negli studi di ‘Sky Sport’ a fine gara, con i giudizi di Stefano De Grandis e Fabio Caressa particolarmente caustici.

Il primo ha descritto così la sua partita: “Leao faceva le giocate e si guardava allo specchio. Si è visto a un certo punto un colpo di tacco in area che non aveva senso. Continua a cercare giocate fini a se stesse. Quando il Milan ha vinto lo scudetto, poteva appoggiarsi, nei momenti di difficoltà, sugli strappi di Leao. Adesso non accelera più. E’ fortissimo tecnicamente e fisicamente, ma mi viene da dire che non sappia giocare a calcio. E’ grave vedere che non faccia quasi mai le scelte giuste”. Caressa ha poi chiosato: “Leao non calcia in porta dal 29 ottobre, dov’è finito?”.