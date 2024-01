Problemi con la formazione: bufera su Pioli

Il Milan dovrà cancellare l’ultimo deludente ko di Coppa Italia a partire dalla gara di stasera contro la Roma. Intanto c’è chi sottolinea gli errori di Stefano Pioli

È il momento di risollevare immediatamente il capo sia per il Milan che per la Roma, che questa sera si affronteranno in uno scontro dal sapore speciale a San Siro.

All’andata la spuntarono gli uomini di Pioli, che si affideranno alle proprie stelle offensive per provare a raccogliere altri tre punti molto pesanti nella corsa ad un piazzamento Champions. Lo stesso che vorrebbe una Roma delusa dopo il derby perso in Coppa Italia, stessa manifestazione che ha visto anche i rossoneri alzare bandiera bianca ai quarti di finale in virtù del ko interno contro l’Atalanta.

Una gara quella persa dal Milan in settimana che ha visto il grande exploit a San Siro di Teun Koopmeiners che sia su azione che su rigore è risultato determinante.

“La scelta sbagliata di Pioli”: Ielpo torna su Milan-Atalanta

Molto criticato il solito Pioli dopo il ko di coppa, con particolare attenzione alle scelte di formazione messe in campo.

C’è infatti chi come Mario Ielpo avrebbe preferito un’altra soluzione rispetto a Jimenez: “Forse la scelta sbagliata di Pioli in Coppa Italia si è rivelata quella di far giocare Jimenez con l’Atalanta, perchè ha pagato un po’ di inesperienza”.

Parole pronunciate oggi a ‘Tutti Convocati’ sottolineando però anche: “La formazione l’ha sempre fatta l’infermeria, è ovvio che ci siano alti e bassi. Il Milan ha avuto in alcune partite la difesa improvvisata. Dopodichè è giusto dire che i rossoneri non riescono quasi mai ad ammazzare le partite”.

L’Atalanta è quindi già alle spalle: il Milan dovrà ripartire dalla sfida fondamentale di stasera contro la Roma per provare a dare un segnale.