Probabili formazioni Milan-Roma: Hernandez cambia, Belotti più di El Shaarawy

Le formazioni di Milan-Roma, match valevole per la ventesima giornata di Serie A, in programma stasera a San Siro

Il Milan di Stefano Pioli è pronto a scendere in campo a San Siro, per la ventesima giornata di Serie A. I rossoneri affrontano la Roma di Jose Mourinho con i soliti problemi difensivi.

Continueranno a mancare, infatti, Tomori, Thiaw e Kalulu. Non ci sarà nemmeno Alessandro Florenzi, che non recupera dal problema muscolare, accusato ad Empoli. Sull’esterno così dovrebbe tornare Theo Hernandez, con Simon Kjaer e Matteo Gabbia al centro. Sulla destra ovviamente Davide Calabria, con Mike Maignan tra i pali.

A centrocampo, riecco i tre che sono scesi in campo in Toscana, con Yacine Adli, pronto a vincere il ballottaggio con Musah. Non si toccano Ruben Loftus-Cheek e Tiijani Reijnders. In avanti ecco il tridente titolare con Christian Pulisic, Olivier Giroud e Rafa Leao. In panchina ci sarà il recuperato Noah Okafor, al suo fianco Luka Jovic.

Nella Roma, invece, è confermato il forfait di Paulo Dybala. In attacco così, insieme, a Lukaku, Mourinho è pronto ad affidarsi ad uno tra El Shaarawy e Belotti, con quest’ultimo leggermente favorito. Nella difesa a tre, davanti a Rui Patricio, riecco il recuperato Llorente, nel pacchetto insieme a Mancini e Huijsen.

A centrocampo Bove in vantaggio su Pellegrini, per affiancare Cristante e Paredes. Sugli esterni Mourinho pensa a Kristensen e Spinazzola, ma il danese potrebbe arretrare, facendo il braccetto di destra. In questo caso, sarebbe Celik a fare il quinto, con l’esclusione di Huijsen.

Le formazioni di Milan-Roma

Ecco le formazioni di Milan-Roma:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Huijsen, Mancini, Llorente; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Belotti, Lukaku.

Serie A, Milan-Roma: dove vederla in tv

Milan-Roma, che andrà in scena domenica 14 gennaio, alle ore 20.45, a San Siro, verrà trasmessa in diretta e in esclusiva, come di consueto, su DAZN. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento ‘Zona DAZN’ la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Il calendario di Milan e Roma

Solo campionato per Milan e Roma in questo mese di gennaio. I rossoneri, dopo la sfida di stasera, torneranno in campo sabato prossimo, alle 20.45, a Udinese. Poi sette giorni dopo, sarà Milan-Bologna, sempre in serata. I giallorossi, invece, prima ospiteranno il Verona (sabato 20/01 alle ore 18.00), poi il 29 gennaio andranno in trasferta a Salerno, giocando alle 20.45.