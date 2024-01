PAGELLE E TABELLINO MILAN-ROMA 3-1: fantasma Lukaku, Adli conquista San Siro

Pagelle, voti e tabellino di Milan-Roma, match valevole per la ventesima giornata del massimo campionato italiano

Il Milan rialza la testa, battendo la Roma per 3 a 1, a San Siro, nella ventesima giornata di Serie A. Un successo che permette ai rossoneri di blindare il terzo posto.

Il Milan la sblocca subito, al decimo minuto del primo tempo, con Yacine Adli. Il francese, alla prima rete in rossonero, batte Svilar di sinistro. Alla mezzora la Roma si rende pericolosa con Celik, ma Maignan è bravo ad allungarsi, poi Pulisic sfiora il palo di testa. Nella ripresa i rossoneri trovano il raddoppio con Giroud, che sfrutta in pieno un assist di Kjaer. I giallorossi riaprono la partita con Paredes che dal dischetto non sbaglia. A sei dalla fine un bolide di Theo Hernandez riporta il Milan avanti di dure reti e chiede il match definitivamente.

Ecco i voti:

MILAN

Maignan 6,5

FLOPP Calabria 5 – Permette alla Roma di riaprire la partita, commettendo un fallo ingenuo. Fino a quel momento la sua partita era stata positiva, soprattutto in fase difensiva, ma anche in avanti si era proposto con i tempi giusti. Il suo errore grossolano, però, cambia di fatto la partita.

Kjaer 7

Gabbia 7

Hernandez 7,5 – Dall’88’ Jimenez s.v.

Loftus-Cheek 6

TOP Adli 7,5 – Trova la prima rete con la maglia del Milan, con un preciso sinistro. A centrocampo fa il suo dovere sia in fase difensiva che in quella offensiva. Ha la possibilità di ragionare e di smistare, giocando a testa alta, senza la pressione giallorossa. E’ sempre in posizione, dando una mano importante ai compagni quando la squadra di Mourinho attacca. Fuori all’89’ per gli applausi meritati dell’intero stadio. Dall’89’ Zeroli s.v.

Reijnders 6,5

Pulisic 6,5 – Dal 79′ Musah s.v.

Giroud 7,5

Leao 5,5 – Dal 79′ Okafor s.v.

All. Pioli 7

ROMA

Svilar 5,5

Kristensen 4,5

Mancini 5 – Dal 45′ TOP Pellegrini 6,5 – Con il suo ingresso in campo, la Roma aumenta i giri. E’ presente nelle due due fasi, ma soprattutto in avanti. Si rende pericoloso, con un tiro da fuori con cui impegna Maignan alla deviazione in corner. Stasera è l’anima della Roma.

Llorente 5 Dal 77′ Huijsen s.v.

Çelik 5,5 – Dal 77′ Zalewski s.v.

Cristante 5

Paredes 6

Bove 6

Spinazzola 5

FLOP Lukaku 4 – Partita davvero negativa per l’attaccante belga, che a San Siro di gol ne ha fatti tanti e diversi contro il Milan. Stasera è sempre in ritardo e non riesce mai a rendersi pericoloso. Neutralizzato da Matteo Gabbia, appare lento e macchinoso. Si mette in mostra solamente per un sponda, sbagliata, dalla quale nasce il rigore per i giallorossi. Davvero troppo poco.

El Shaarawy 5 – Dal 60′ Belotti 5,5

All. Foti 5

TABELLINO

MILAN-ROMA 3-1

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjær, Gabbia, Hernández; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão. A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Jiménez, Simić, Terracciano; Musah, Romero, Zeroli; Jović, Okafor, Traorè. All.: Pioli.

ROMA (3-5-2): Svilar; Kristensen, Mancini, Llorente; Çelik, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Lukaku, El Shaarawy. A disp.: Boer, Rui Patrício; Huijsen, Karsdorp; Pellegrini, Pisilli, Zalewski; Belotti, João Costa. All.: Foti (Mourinho squalificato).

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

AMMONITI: 43′ Mancini (R), 70′ Kjaer (M), 89′ Gabbia (M)

ESPULSI:

GOL: 11′ Adli (M), 56′ Giroud (M), 69′ Paredes su rigore (R), 84′ Theo Hernandez (M)