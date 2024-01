Milan-Roma, primi fischi per Mourinho. A San Siro ecco Ibra e Cardinale

E’ già iniziato Milan-Roma. Il tecnico portoghese si è accomodato in tribuna. Lo svedese e l’americano a bordo campo

Ancora una partita in tribuna per Jose Mourinho. Così come era successo contro l’Inter, il tecnico portoghese non sarà in panchina nel match con il Milan, a San Siro.

“Sarò in tribuna, in un habitat dove non sono benvenuto, ma sarò lì a cercare di fare il mio lavoro nel modo in cui posso farlo”, aveva detto Mou in conferenza stampa, alla vigilia. E il tecnico portoghese è stato di parola. Il 60enne di Setubal si è così accomodato in tribuna autorità, prendendosi subito, come era prevedibile, i primi fischi di San Siro.

Milan-Roma, presenti Cardinale e Ibra

Tutto confermato in casa rossonera. A San Siro c’è anche Gerry Cardinale. Il numero uno di RedBird prima del calcio d’inizio di Milan-Roma è sceso in campo, per assistere al riscaldamento della squadra.

L’americano si è anche soffermato a parlare con Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, presente sul terreno di gioco del Meazza è stato accolto dagli applausi dei tifosi. Entrambi si erano resi protagonisti di un discorso motivazionale negli spogliatoi agli uomini di Stefano Pioli. Ora è davvero tutto pronto per il calcio d’inizio di Milan-Roma.