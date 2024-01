Milan-Roma, out un titolarissimo: cosa è successo

Novità di rilievo a poche ore dal big match del Meazza tra i rossoneri di Pioli e i giallorossi di José Mourinho

Importante e sorprendente novità nelle formazioni di Milan e Roma che si affronteranno questa sera al Meazza nel posticipo domenicale della 20/a giornata di campionato. Josè Mourinho con una mossa del tutto inattesa ha infatti deciso di schierare in porta Mile Svilar al posto di Rui Patricio. La notizia, riportata da ‘Sky Sport’, ha da subito fatto discutere i tifosi romanisti. A quanto pare si tratterebbe di una scelta puramente tecnica e non dettata da problemi fisici dell’estremo difensore portoghese.

Mile Svilar finora era stato utilizzato dallo Special One solo nelle gare di Coppa Italia ed Europa League. Si tratta dunque del suo debutto in questo campionato. Un esordio nel match più delicato di questa prima parte di stagione per la Roma.