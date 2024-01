Milan-Roma, giallo pesante per il titolarissimo: salta la prossima sfida

Milan-Roma, l’ammonizione costa carissimo. Diffidato, ha ricevuto un cartellino giallo: ragion per cui, sarà indisponibile per la prossima sfida di campionato

Il primo tempo di Milan-Roma è terminato da pochi istanti. Al momento, a guidare le operazioni sono i rossoneri, abili a sbloccare la gara grazie al preciso tiro di Adli che ha beffato la retroguardia giallorossa, protagonista di una transizione difensiva piuttosto rivedibile.

Gli ospiti hanno comunque provato a creare occasioni pericolose dalle parti di Maignan, chiamato ad un paio di interventi importanti. Tuttavia, quando è riuscita a distendersi in campo aperto, la compagine di Pioli ha creato i presupposti per sfiorare il raddoppio. Ad ogni modo, uno dei protagonisti della prima frazione di gioco del match di San Siro è stato anche Gianluca Mancini. Il difensore della Roma, non al top delle condizioni, ha avvisato a più riprese la panchina di avvertire un fastidio fisico, che sarà valutato all’intervallo. Ad una manciata di minuti dalla fine del primo tempo, però, Mancini ha ricevuto anche un’ammonizione. Si tratta di un cartellino pesante: diffidato, il centrale sarà indisponibile per la prossima sfida di campionato contro l’Hellas Verona.

Non a caso Mancini è stato sostituito all’intervallo. Al suo posto è entrato Lorenzo Pellegrini, con la Roma che è passata alla difesa a quattro.