UFFICIALE Napoli, infortunio improvviso: Mazzarri trema per la Supercoppa

Pessime notizie a poche ore dalla sfida fondamentale per il futuro della stagione: out per affaticamento un titolare, a pochi giorni dalla Supercoppa

Il Napoli non può davvero più sbagliare. Il ko pesante in casa del Torino ha fatto piombare definitivamente gli azzurri in crisi, tanto da generare un ritiro a Pozzuoli che è durato fino a ieri. Al Maradona si gioca una sfida fondamentale per la stagione dei partenopei e di Mazzarri, nel derby contro una Salernitana a caccia di punti salvezza.

Il mister livornese però dovrà fare a meno di una pedina fondamentale a centrocampo in un momento in cui non c’è a disposizione neanch Anguissa, impegnato in Coppa d’Africa. Come si legge sul sito ufficiale del Napoli, infatti, Piotr Zielinski è out dall’elenco dei convocati “per un affaticamento”. Questa la motivazione data dallo stesso club sui propri canali. Per Mazzarri una bella tegola in vista del match che si giocherà tra poco, ma anche in vista dei prossimi impegni visto che tra meno di una settimana c’è la semifinale di Supercoppa Italiana contro la Fiorentina in Arabia Saudita. E poi l’eventuale finale con Inter o Lazio. Le condizioni di Zielinski non sono quindi ancora chiare, ma sicuramente è facile pensare a un momento complicatissimo nel rapporto tra il polacco e il Napoli. Tra pochi mesi scadrà il suo contratto e l’accordo con l’Inter è praticamente cosa fatta. Il destino del classe ’94, dopo il rifiuto ai dollari sauditi, sembra ormai scritto e a tinte nerazzurre.