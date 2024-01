Juventus, arbitri e gol irregolari: Zeman è una furia in conferenza stampa

L’ultima stoccata del tecnico boemo all’indirizzo della Juventus Next Gen. Ecco cosa è successo

Il rapporto tra Zeman e la Juventus ha calamitato in molte circostanze l’attenzione mediatica. Anche nelle ultime ore una stilettata dell’allenatore del Pescara all’indirizzo dei bianconeri si è presa letteralmente le luci della ribalta.

No, questa volta Zeman non ha attaccato la Juventus ma la compagine U23 bianconera, la Juventus Next Gen la cui ultima vittoria – proprio contro il Pescara di Zeman – ha mandato su tutte le furie il tecnico boema. A finire nel mirino dell’allenatore degli abruzzesi sono state alcune decisioni arbitrali maturate nel corso dell’ultimo incrocio di campionato, che ha arriso ai bianconeri al termine di un match assolutamente rocambolesco, terminato 4-3. Nel corso della conferenza stampa di presentazione alla vigilia del delicato match di campionato contro il Perugia, Zeman è ritornato su quanto accaduto tra Pescara e Juventus U 23.

Come sempre, l’allenatore boemo ha detto la sua senza peli sulla lingua, dopo non aver digerito diverse decisioni arbitrali: “Il problema è che se prendiamo due gol in fuorigioco, con cinque ammonizioni per falli normali, poi diventa difficile giocare e fare risultato. So che la Juventus si deve salvare”