DIRETTA Serie A, Verona-Empoli 1-0 | Cambiaghi di destro, palla fuori LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Bentegodi’ tra il Verona di Baroni e l’Empoli di Andreazzoli in tempo reale

Il Verona riceve l’Empoli nel terzo anticipo del sabato valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A, primo turno del girone di ritorno. Un autentico scontro diretto in chiave salvezza tra due formazioni reduci da una sconfitta che sarà arbitrato da Doveri della sezione di Roma 1.

Dopo il ko con annesse polemiche in trasferta contro l’Inter che ha fatto seguito a quello interno contro la Salernitana, i gialloblu di Marco Baroni devono tornare a vincere, anche se devono fare a meno dello squalificato Lazovic. Lo scopo è quello di centrare i tre punti per abbandonare il terzultimo posto e scavalcare il Cagliari impegnato domani contro il Bologna. Stesso obiettivo per gli azzurri di Aurelio Andreazzoli, che a loro volta vengono dalla sconfitta interna contro il Milan: tre punti permetterebbero loro di operare il sorpasso in classifica sui veneti. La partita sarà visibile in tv e in streaming su smartphone e tablet in diretta e in esclusiva solo sulla app di Dazn. All’andata gli scaligeri si sono imposti con il punteggio di 1-0 grazie al gol messo a segno da Bonazzoli. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Bentegodi’ tra Verone ed Empoli live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Verona-Empoli

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Coppola, Doig; Duda, Folorunsho; Suslov, Serdar, Ngonge; Djuric. All. Baroni

EMPOLI (4-3-3): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Fazzini, Grassi, Maleh; Gyasi, Shpendi, Cambiaghi. All. Andreazzoli

CLASSIFICA SERIE A:

Inter punti 48; Juventus 46; Milan 39; Fiorentina 33; Bologna 32; Napoli* 31; Lazio e Atalanta 30; Roma 29; Torino* 28; Monza 25; Genoa* 22; Lecce 21; Sassuolo e Frosinone 19; Udinese 17; Cagliari 15; Verona 14; Empoli 13; Salernitana* 12.

*una partita in più