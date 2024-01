Salernitana a caccia del bis: sarebbe la seconda volta nella storia

La Salernitana contro il Napoli è a caccia della seconda vittoria consecutiva: ecco quando è successo per l’ultima volta.

La Salernitana proverà a compiere una vera e propria impresa tra le mura del San Paolo contro un Napoli reduce dal pesantissimo ko per 3-0 contro il Torino. I partenopei, che non segnano da quattro partite tra campionato e Coppa Italia, proveranno a risalire la china contro gli uomini di Filippo Inzaghi, che invece proveranno a ripartire dopo il doppio ko contro la Juventus tra campionato e Coppa Italia.

Nei match precedenti, però, è arrivata un’importantissima vittoria esterna contro l’Hellas Verona in ottica salvezza: per questo motivo gli uomini di Inzaghi proveranno a bissare la vittoria in trasferta contro una squadra, quella di Walter Mazzarri, che deve ritrovare la giusta direzione.

Gli ospiti andranno quindi a caccia della seconda vittori esterna consecutiva in campionato, fatto che non accade dall’aprile 2022 quando sono riusciti a portare a casa punteggio pieno contro Sampdoria ed Udinese, con Davide Nicola che era alla guida del club.

Salernitana a caccia della seconda vittoria consecutiva: i precedenti

È una classifica davvero molto corta quella della Serie A nella zona retrocessione. La Salernitana, infatti, al momento è all’ultimo posto con 12 punti, ma l’Empoli e l’Hellas Verona distano rispettivamente uno e due punti, mentre il Cagliari, momentaneamente salvo, ha ottenuto 15 punti, soltanto tre in più dell’ultima in classifica.

Per questo motivo la sensazione è che, con una sola vittoria, si possa riscrivere completamente la graduatoria. Una seconda vittoria esterna garantirebbe non solo un record che non accade da quasi due anni, ma anche e soprattutto una boccata d’ossigeno per non retrocedere. Il Napoli, però, allo stesso tempo, deve necessariamente ripartire dopo un periodo negativo: l’esonero di Rudi Garcia ed il ritorno di Walter Mazzarri non ha dato la spinta sperata alla squadra, con i risultati che al momento non sono ancora arrivati. Questa gara sarà fondamentale anche per loro.