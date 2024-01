Probabili formazioni Juventus-Frosinone: Yildiz per Allegri, Di Francesco lancia Kaio Jorge

La Juventus e il Frosinone si incontrano nuovamente poche settimane dopo la sfida di campionato. Questa volta per il match valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, in gara unica, all’Allianz Stadium di Torino. Chi vince, troverà la Lazio che ha avuto la meglio nella stracittadina di ieri sera

La Juventus una settimana fa ha passato il turno con una vittoria a valanga contro la Salernitana, il Frosinone ha raggiunto questa fase della competizione grazie a un risultato storico in casa del Napoli. E’ la prima sfida tra le due società nella competizione.

Appuntamento che vale il pass per la semifinale all’Allianz Stadium. Per la Juventus, l’assenza importante porta ancora una volta il nome di Federico Chiesa, ma non ci sarà neanche Adrien Rabiot. In porta ci sarà Mattia Perin e a centrocampo rientrerà nei titolari Manuel Locatelli. In difesa allegri ha affermato che Federico Gatti e Gleison Bremer saranno della partita, il terzo slot vede Danieel Rugani in vantaggio su Danilo. Sulle fasce, i dubbi maggiori. A destra Timothy Weah è in vantaggio su Andrea Cambiaso, che ha recuperato. Sull’out mancino, Filip Kostic è in vantaggio su Samuel Iling-Junior, entrato bene a Salerno. In mezzo, oltre a Locatelli, Weston McKennie e Fabio Miretti. Tandem d’attacco? I nomi sono tre, per due posti: Kenan Yildiz parte titolare, al suo fianco Arkadiusz Milik in netto vantaggio su Dusan Vlahovic, che ha avuto l’influenza.

Tra le file del Frosinone di Eusebio Di Francesco, ecco tutti e tre gli ‘juventini’ in rosa. A centrocampo, chiavi in mano a Enzo Barrenechea, l’attacco sarà guidato dall’estro di Matias Soulè e dalla voglia di emergere di Kaio Jorge, assieme a Arijon Ibrahimovic. Da valutare poi ci sono le condizioni di Brescianini, influenzato settimana scorsa e Lirola che contro il Monza ha giocato un tempo pur non essendo al 100%. In porta giocherà Cerofolini, il portiere di Coppa Italia mentre in difesa dopo il riposo in campionato dovrebbe rivedersi Romagnoli insieme ad Okoli e Monterisi e Lirola. In mediana confermato Barrenechea insieme a Mazzitelli e Brescianini. In avanti spazio a Kaio Jorge, Soulé e Ibrahimovic.

Juventus-Frosinone: probabili formazioni e dove vederla in TV

La sfida valevole per i quarti di finale di Coppa Italia sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 (Mediaset) e in streaming su Mediaset Infinity. Fischio d’inizio alle ore 21 presso l’Allianz Stadium di Torino, la gara sarà diretta dal signor Sacchi della sezione di Macerata.

Di seguito le probabili formazioni di Juventus e Frosinone.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Yildiz, Milik. All. Allegri. INDISPONIBILI: Kean, Chiesa, De Sciglio, Rabiot FROSINONE (4-3-3): Cerofolini; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Lirola; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulè, Kaio Jorge, Ibrahimovic. All. Di Francesco. INDISPONIBILI: Kalaj, Marchizza, Oyono e Baez

Il calendario di Juventus e Frosinone

Partendo dagli ospiti, il Frosinone dopo la trasferta di Torino sarà chiamato ad una nuova partita lontano dalle mura amiche. In campionato, se la vedrà a Bergamo con l’Atalanta. Poi con il Cagliari in casa, per poi fare visita al Verona e accogliere il Milan ad inizio febbraio. La Juventus, dopo gli impegni della Coppa Italia, guarda al campionato: prima del big match con l’Inter del 4 febbraio, i bianconeri affronteranno Sassuolo in casa, il Lecce al “Via del Mare” e l’Empoli, nuovamente a Torino.