Nuovo attacco dopo Roma-Lazio: “Mancanza di uniformità, era un falletto”

Dopo il derby di Coppa Italia che ha decretato l’eliminazione della Roma e il passaggio del turno della Lazio, si infiammano le polemiche

Una costante del derby della Capitale, per definizione, sono le polemiche legate alle decisioni arbitrali. Un aspetto che negli ultimi anni si è accentuato ancora di più e la sfida di Coppa Italia di ieri sera non fa eccezione.

La sfida ad eliminazione diretta di ieri sera è stata decisa da un calcio di rigore per il fallo di Dean Huijsen su Taty Castellanos. Dall’immediato post partita, con le parole di José Mourinho, si sono scatenate le polemiche sulla decisione di Orsato in accordo con la squadra VAR. A fine partita gli animi dei giocatori si sono accessi e si è scatenata una rissa che ha visto fioccare i cartellini, inoltre anche il tecnico giallorosso è stato allontanato dal campo. Nel day-after arriva un’altra analisi critica su quanto successo ieri sera.

Sabatini sul rigore in Roma-Lazio: “Tre anni fa era un falletto”

Sulle frequenze di Radio Radio, questa mattina, si è analizzato l’episodio principe del derby di Coppa Italia tra Roma e Lazio: quello del calcio di rigore assegnato ai biancocelesti e trasformato da Mattia Zaccagni.

Sandro Sabatini ne ha parlato in questi termini: “Quello che frega la critica, gli arbitri e i giocatori è la mancanza di uniformità. Una volta il fallo di Huijsen su Castellanos, fino a tre anni fa, era considerato un falletto, anche se veniva visto”. Un cambiamento di interpretazione piuttosto recente secondo il noto giornalista, che poi ha continuato la sua analisi in questo modo: “Il primo caso che diventa eclatante è quello di Dumfries su Alex Sandro. Quello (Huijsen su Castellanos) in realtà eccome se è fallo, altrimenti non si capisce cosa è fallo e cosa non lo è”.

Infine, Sandro Sabatini ha espresso delle perplessità sulle analisi post partita del tecnico giallorosso: “Quello su cui bisogna lavorare è la spallata, come successo in Milan-Atalanta. Ieri sera non mi sono piaciuti né Massimo Mauro né Mourinho perché hanno parlato di pena capitale, ma il fallo è fallo. Quello che non mi piace è che c’è un trattamento in un certo modo per alcune squadre e un altro per altre squadre”.