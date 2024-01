“Non ha tanta voglia”: svelato il futuro di Allegri alla Juventus

La Juventus contende lo scudetto all’Inter, riscatto Allegri dopo due anni difficili: come cambia il futuro sulla panchina bianconera del tecnico toscano

La Juventus duella con l’Inter per lo scudetto, tallonando la capolista di Inzaghi a sole due lunghezze di distanza in classifica al giro di boa della Serie A.

I bianconeri stasera giocheranno contro il Frosinone con in palio la semifinale di Coppa Italia, ma ovviamente il ‘sogno’ rimane il titolo in campionato e impedire allo stesso tempo ai rivali nerazzurri la conquista della seconda stella. Massimiliano Allegri è il principale artefici del percorso fin qui della ‘Vecchia Signora’, anche se il tecnico livornese preferisce conservare un profilo basso e guardare di gara in gara. L’obiettivo Champions League e il ritorno nella competizione più prestigiosa è ormai a portata di mano, con lo spogliatoio bianconero che non nasconde ormai le ambizioni da scudetto. A dispetto del gioco, la Juve ha ritrovato una sua identità rispetto alle ultime stagioni e fa paura alla capolista Inter dell’ex Marotta.

Juventus, Galeone sul futuro di Allegri: “Resterà ancora un anno”

Merito anche e soprattutto di Allegri, che sta riscattando due anni difficili dopo il ritorno sulla panchina della Continassa nell’estate del 2021.

I vertici bianconeri e anche la proprietà con Elkann in testa applaudono il lavoro del mister toscano e non è da escludere che nei prossimi mesi si affronti il tema rinnovo e della permanenza oltre il giugno 2025 (attuale scadenza del contratto) alla guida della Juventus. Intanto ad aprire al proseguimento del matrimonio tra Allegri e la ‘Vecchia Signora’ è Giovanni Galeone, mentore dell’ex tecnico di Milan e Cagliari: “Credo che resterà alla Juventus ancora un anno, non ha tanta voglia di cambiare squadra – svela Galeone a ‘Radio Kiss Kiss’ – Forse a Max piacerebbe prendere il posto di Spalletti in Nazionale, ma deve aspettare”. Galeone aggiunge sulle critiche in passato ad Allegri: “È sempre stato bravo, altrimenti non avrebbe vinto cinque campionati di fila alla Juve”.