Juventus, ancora brutte notizie: è successo a Pogba

Anno totalmente da dimenticare quello di Paul Pogba, centrocampista della Juventus, al momento fermo per squalifica. Intanto arriva la ciliegina su una torta indigesta: le ultime

Tanti infortuni, pochissime presenze, praticamente nessun sussulto ed anche uno stop forzato a causa di una positività riscontrata a margine di un test antidoping risalente allo scorso agosto, con la prima giornata di campionato contro l’Udinese.

Un anno 2023 che è stato quindi un vero calvario per il centrocampista francese, che col suo ritorno avrebbe dovuto restituire forza, vigore, qualità ed imprevedibilità alla mediana di Allegri. Nulla di tutto ciò per svariati motivi per Pogba, che ha quindi coronato il suo anno da incubo con un ‘riconoscimento’ tutt’altro che edificante.

Il centrocampista della Juventus si è infatti aggiudicato il ‘CalcioBidone 2023‘ a cura di Calciobidoni.it, del Guerin Sportivo e di Calcio 2000. Si tratta di un sondaggio atto a stilare una classifica delle peggiori delusioni straniere, a livello calcistico, dell’anno. Una vittoria schiacciante per Pogba che ha trionfato con 1.237 voti conquistati, ovvero il 36,45% del totale di 3.394 votanti.

Pogba ‘CalcioBidone 2023’: tris negli ultimi anni per la Juventus

Un riconoscimento atteso e tutt’altro che desiderato per Pogba che ha quindi chiuso nel peggiore dei modi un 2023 da dimenticare. Una vittoria schiacciante visto che il secondo, Charles De Ketelaere, si è fermato a 625 voti.

Un divario enorme che fa di Pogba il terzo juventino di fila a portare a casa questa speciale classifica dopo le vittorie nel 2021 di Ramsey e nel 2022 di Arthur. Un autentico disastro a tinte bianconere, che va di pari passo con i problemi delle ultime annate. A completare il podio di quest’anno un altro ex milanista, Divock Origi, mentre le altre posizioni sono occupate a scendere da Luis Maximiano, Paredes, Abraham, Jovic, Alex Sandro, Di Maria e Sabiri.

Primo tris consecutivo della storia del CalcioBidone per la Juventus, mentre in vetta al podio del CalcioBidone jolly 2023 c’è invece l’ex interista Joaquin Correa, seguito da Brekalo e Djuricic.