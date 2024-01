DIRETTA Coppa Italia, Juventus-Frosinone | Le formazioni UFFICIALI LIVE

Ultimo quarto di finale della Coppa Italia, per chiudere il quadro delle semifinaliste, tra la Juventus e la sorpresa Frosinone

Dopo le gare giocate tra ieri e martedì, si chiude il quadro dei quarti di finale della Coppa Italia con l’ultima sfida in programma, quella tra la Juventus e il Frosinone.

I padroni di casa, guidati in panchina da Massimiliano Allegri, sono arrivati a questo punto della competizione dopo aver eliminato, con un rotondo 6-1, la Salernitana di Fillippo Inzaghi, sconfitta con più difficoltà nell’ultimo turno del campionato di Serie A: decisiva la rete nel recupero di Dusan Vlahovic per il 2-1 dello stadio ‘Arechi’. Di contro, i gialloblu dell’allenatore Eusebio Di Francesco, hanno eliminato nei turni precedenti il Pisa, il Torino e, sorprendentemente, il Napoli campione d’Italia di Walter Mazzarri: sonoro 4-0 dei ragazzi ciociari al ‘Diego Armando Maradona’. In campionato, però, la squadra del presidente Stirpe non vive un grandissimo momento: quattro sconfitte consecutive e terzultimo posto in classifica adesso distante appena cinque punti. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell’Allianz Stadium di Torino.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-FROSINONE

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Milik, Yildiz. All. Allegri

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Okoli, Romagnoli, Lusuardi; Garritano, Brescianini, Mazzitelli, Lirola; Harroui, Ibrahimovic; Kaio Jorge. All. Di Francesco

ARBITRO: Juan Luca Sacchi