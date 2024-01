Si accende Milan-Atalanta: doppia sostituzione obbligata ed espulsione

A sei minuti dalla fine succede di tutto nel match di San Siro, valevole per i Quarti di finale di Coppa Italia. Pioli costretto al cambio

Doppio cambio obbligato in Milan-Atalanta, match dei Quarti di finale di Coppa Italia. A sei minuti dal termine del primo tempo c’è stato uno scontro fortuito in area di rigore tra Matteo Gabbia e Marten De Roon.

Entrambi hanno lasciato il campo, avvertendo dei giramenti di testa: il difensore dei rossoneri è stato il primo ad essere sostituito, un paio di minuti dopo è toccato al centrocampista di Gian Piero Gasperini. Proprio il tecnico dei bergamaschi è stato protagonista mentre i due giocatori ricevano i soccorsi dei medici. L’allenatore ha protestato con l’arbitro richiedendo un calcio di rigore: è arrivata così la prima ammonizione, ma Gasperini ha continuato nelle proteste, portando Di Bello ad estrarre il rosso.

Milan, ancora un colpo alla testa per Gabbia

Un ritorno dal primo minuto non proprio fortunato per Matteo Gabbia. Il difensore del Milan, fino al momento della sostituzione, era stato autore di un buon match, poi lo scontro di testa.

Uno scontro che ha riportato alla mente quanto successo al centrale in Europa League, con la maglia del Villarreal, contro il Rennes, lo scorso 14 dicembre. In quella occasione Gabbia ricevette una ginocchiata fortuita alla testa dal compagno Albiol, perdendo i sensi per qualche secondo. Attimi di paura, prima del trasporto in ospedale per i controlli del caso.

Un Gabbia, dunque, non proprio fortunato in questo periodo. Va sottolineato, però, che in questa circostanza il giocatore ha lasciato il campo sulle proprie gambe.