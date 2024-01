Novità e giallo tra i convocati del derby: è UFFICIALE

E’ stato appena annunciato l’elenco dei convocati dei calciatori per il derby di Coppa Italia di questo pomeriggio

Ancora poche ore per una delle sfide in assoluto più attese tra questi quarti di finale di Coppa Italia. Alle 18.00, infatti, l’Olimpico rivivrà le emozioni del derby della Capitale tra Roma e Lazio in una sfida come sempre ricca di passione e significato. In palio l’accesso al turno successivo e la possibilità di giocarsi fino alla fine un trofeo importante.

In dubbio fino allo scorse ore, la Lazio di Maurizio Sarri potrà fare affidamento anche questo pomeriggio su Ivan Provedel. L’estremo difensore, alle prese da qualche giorno da un attacco febbrile, è stato regolarmente convocato dal tecnico per il derby contro i giallorossi. La sua presenza dal primo minuto rimane comunque da valutare, con il suo vice Luigi Sepe pronto a scaldarsi per quello che diverrebbe il suo esordio stagionale e debutto assoluto con la maglia biancoceleste.

Un piccolo giallo, infine, per quanto riguarda la lista dei convocati biancoceleste, inizialmente rimossa dai social per una svista immediatamente corretta con un nuovo post. Nel primo elenco diffuso dalla Lazio, infatti, era stato inserito per ben due volte il nome di Guendouzi sia con il numero 6 che con l’8, dimenticando dunque Kamada. Errore sistemato con la seconda lista nella quale è riapparso il nome del centrocampista giapponese.