Milan-Roma è già iniziata: irruzione giallorossa prima del match

Tra le sorprese positive di questa stagione di Serie A c’è anche Cyril Ngonge, attaccante esterno del Verona che piace a diverse big del campionato italiano

Con la Serie A arrivata al giro di boa è tempo di tirare le somme in vista della seconda, e decisiva, parte di stagione. Dai top club a chi sta lottando per la salvezza, la fase di riflessione è aperta e non esclude nessuna possibilità.

Al contempo è aperto anche il mercato, che a gennaio può rimescolare le carte, con alcuni eventuali trasferimenti che potrebbero cambiare il valore delle forze in causa. Le big guardano anche allo stesso campionato di Serie A, con un talento in particolare che sta vivendo la sua esplosione. Si tratta di Cyril Ngonge, esterno offensivo del Verona che ha messo a referto 5 gol e 2 assist finora, attirando su di se le mire di diverse società.

Su tutte prima la Fiorentina e poi il Napoli, ma non vanno esclusi altri club, pronti eventualmente a valutare la situazione del belga classe 2000.

Calciomercato, tutti pazzi per Ngonge: dal Milan alla Roma

Ngonge, a dispetto delle difficoltà collettive della squadra, sta vivendo una buona annata, e non va escluso un cambio di maglia anticipato rispetto alla tabella di marcia.

Al netto della già citata Fiorentina, secondo quanto riferito dal giornalista Ekrem Konur sul suo profilo X, Roma, Napoli e Milan starebbero monitorando la situazione dell’attaccante belga, che si sta mettendo in mostra con prestazioni piuttosto importanti.

Una vera e propria battaglia tutta in salsa italiana quindi per l’esterno offensivo degli scaligeri, che fa gola per un salto di qualità definitivo. Il Napoli ha bisogno di forze fresche in una squadra al momento allo sbando, mentre il Milan al netto dei giovani aggregati potrebbe aver bisogno di allungare le possibilità di scelta anche in attacco.

Arrivato in Italia lo scorso gennaio dal Groningen, a Verona Ngonge ha saputo ritagliarsi il suo spazio. Subito tre gol nei primi mesi di assestamento in giallobù prima dell’exploit di quest’anno che potrebbe valergli un salto di qualità ulteriore.