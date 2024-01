UFFICIALE Giudice Sportivo, stangata dopo Inter-Verona

Dopo l’ultima giornata di campionato sono arrivate le decisioni del giudice sportivo. C’è un calciatore fermato per due giornate

Nello scorso fine settimana si è consumata l’ultima giornata del girone d’andata di Serie A. Vittorie per Inter e Juventus che fanno l’andatura, col Milan che si consolida terzo e il Napoli che continua la propria caduta.

A margine del match di San Siro non sono mancate peraltro polemiche arbitrali e decisioni forti come l’espulsione di Darko Lazovic. Proprio il centrocampista del Verona ha incassato ben due giornate di squalifica dal giudice sportivo “per avere, al 50° del secondo tempo, contestato in modo plateale e irriguardoso l’operato arbitrale”. Tra i giocatori espulsi di giornata un turno per Frattali, Maggiore e Mazzocchi, mentre tra quelli non espulsi una giornata di stop arriva per gli juventini McKennie e Gatti, oltre che per Zirkzee del Bologna, tutti alla quinta sanzione ricevuta.

CALCIATORI ESPULSI

Due giornate a

Lazovic (Verona)

Una giornata a

Frattali (Frosinone)

Maggiore (Salernitana)

Mazzocchi (Napoli)

CALCIATORI NON ESPULSI

Una giornata a

Gatti (Juventus)

McKennie (Juventus)

Zirkzee (Bologna)

Tra gli allenatori spicca invece Josè Mourinho, espulso nel finale della gara contro l’Atalanta e fermato per un turno “per avere, al 49° del secondo tempo, contestato con platealità l’ope-rato arbitrale”.