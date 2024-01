Molesta due donne al bar, allenatore squalificato per 4 anni | UFFICIALE

Avrebbe toccato in modo inappropriato due donne, rivolgendosi offensivamente verso di loro: arriva la squalifica di quattro anni

Ex difensore e oggi allenatore, è stato squalificato dal calcio per quattro anni. La Federcalcio si dice “profondamente dispiaciuta”, esprimendo vicinanza alle donne vittime dell’ex difensore e oggi allenatore.

Finisce nella bufera Danny Senda, ex calciatore che da difensore ha vestito le maglie di Wycombe, Millwall, Torquay, Bristol Rovers e Barnet prima di iniziare la carriera da allenatore, con una recente parentesi nello staff tecnico del Charlton Athletic. L’ex difensore, infatti, è stato squalificato per quattro anni con l’accusa di aver molestato due donne, rivolgendosi a loro in modo offensivo.

A squalificare per quattro anni Danny Senda è stata la FA, la Federcalcio inglese: i fatti risalgono allo scorso giugno stando alla denuncia di due donne. La Federcalcio inglese si dice “profondamente dispiaciuta” nei confronti delle due donne, impegnate in un corso per allenatori alla presenza di Senda quando si sarebbero consumate le molestie e le offese.

Palpeggia e insulta due donne: squalificato per 4 anni

Il 42enne ex difensore si trovava in un bar quando le donne sono entrate con un gruppo di altre persone. Una delle due ha denunciato di essere stata strattonata da Senda, il quale avrebbe messo la mano sinistra sulla spalla della donna e l’altra sui pantaloncini.

La donna si è detta “scioccata e sbalordita”, raccontando di aver visto Senda avvicinarsi a un’altra donna, alla quale avrebbe toccato il seno. L’ex difensore le avrebbe anche detto: “So che stasera tornerai da me“. Daniel Senda ha successivamente ammesso entrambe le accuse.

Un portavoce della FA ha ribadito: “Le donne meritano di essere coinvolte nel calcio professionistico senza il timore di alcuna forma di abuso”. Nella nota ufficiale, la Federcalcio inglese parla di “un caso scioccante” e che ha portato la federazione a indagare “sulle accuse molto gravi non appena ne siamo venuti a conoscenza. Infine, la Fa ha annunciato di essere intenzionata a indagare “su tutte le accuse di violenza sessuale in un ambiente calcistico che ci vengono segnalate”.