Juventus, ‘colpo’ rossonero: l’affare si fa a gennaio

Affare a sorpresa per gennaio in casa Juventus. L’indiscrezione di calciomercato e tutti i dettagli

Entra nel vivo anche il calciomercato invernale della Juventus. Dopo il prestito di Huijsen alla Roma, il club bianconero sta chiudendo per l’arrivo immediato di Tiago Djalò.

Bruciata l’Inter per il difensore portoghese, che arriverà a Torino a gennaio per una cifra complessiva di 5-6 milioni di euro. Nelle idee della dirigenza bianconera Djalò sarà l’erede di Alex Sandro. Come noto, infatti, il difensore è in scadenza a giugno e non dovrebbe rinnovare con la Juve. L’esperto terzino brasiliano è ormai ai saluti e fa già gola in patria, non solo a parametro zero nella prossima estate.

Calciomercato Juventus, il Flamengo su Alex Sandro per gennaio

Secondo quanto riportato dal portale brasiliano ‘Bolavip’, infatti, il Flamengo starebbe pensando ad Alex Sandro già per gennaio.

Il club brasiliano è alla ricerca di rinforzi e dell’esperienza dell’ex Santos e Porto. Il possibile ritorno in patria potrebbe essere anticipato con un piccolo indennizzo in favore della Juventus. Vi terremo aggiornati.