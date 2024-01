Dal Napoli all’Inter: il bomber arriva subito

L’Inter, nonostante il primo posto in classifica, si guarda intorno a caccia di nuovi innesti. I nerazzurri si muovono anche in attacco: mirino su un argentino

Procede a gonfie vele la stagione dell’Inter, al netto di un piccolo momento di appannamento delle ultime uscite, tra passi falsi e prestazioni meno dominanti rispetto ad inizio stagione. Nonostante tutto la compagine di Simone Inzaghi mantiene tranquillamente il primo posto in classifica, confermandosi campione d’inverno davanti alla Juventus.

A dispetto della posizione di classifica e di una stagione complessivamente buona, l’Inter ha comunque l’intenzione di potenziarsi dove possibile in questa finestra di calciomercato di gennaio. Buchanan si è già vestito di nerazzurro ed ha potenziato una fascia destra orfana di Juan Cuadrado, ma i prossimi sforzi dei meneghini potrebbero anche concentrarsi in attacco, dove il bottino complessivo di appena un gol tra Arnautovic e Sanchez in campionato non può soddisfare.

Da capire soprattutto la posizione incerta del cileno ex Marsiglia, motivo per cui Marotta e soci si guarderebbero intorno con un nome importante.

Calciomercato Inter, da Simeone a Nandez: i nerazzurri si guardano intorno

Secondo quanto evidenziato in serata da ‘Rai Sport’ l’Inter sta pensando ad un attaccante: il nome è quello del ‘Cholito’ Simeone.

Il centravanti del Napoli non sta trovando lo spazio sperato, e in caso di uscita di Sanchez i nerazzurri potrebbero quindi provarci. La stessa fonte evidenzia anche come tra le ipotesi per la mediana c’è anche un vecchio pallino nerazzurro che è Nandez.