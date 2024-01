Anche loro vogliono Tomori: hanno un vantaggio

Torna in auge il nome di Fikayo Tomori in ottica calciomercato. Non solo il Bayern sul difensore inglese che piace anche in patria

La difesa del Milan ha subito parecchie defezioni nel corso di questa stagione. Una sequela di infortuni che hanno privato Stefano Pioli di diversi elementi importanti, andando a creare un costante status di emergenza.

Tra i centrali ko anche Fikayo Tomori, attualmente fermo ai box per un infortunio muscolare che dovrebbe tenerlo lontano dai campi fino a marzo. A dispetto dei problemi fisici rimediati quest’anno, il forte difensore inglese continua ad avere molto mercato all’estero con un paio di big europee interessate. Una su tutte il Bayern Monaco, che spesso ha fatto spese in Italia per il reparto arretrato come testimoniano i vari Kim e de Ligt.

Complicato pensare che il Milan si accomodi per trattare un’eventuale cessione di Tomori con l’annata ancora in corso, anche se dall’estero non si arrendono e spunta anche l’ipotesi di un ritorno in Premier.

Calciomercato Milan, anche l’Arsenal mette nel mirino Tomori

Secondo quanto evidenziato da ‘FootballTransfers.com’ l‘Arsenal ha espresso l’intenzione di provare ad ingaggiare Tomori, con il tecnico Arteta che vorrebbe potenziare la difesa per il 2024.

I Gunners monitorano anche se si tratterebbe di un interessamento solo nelle fasi iniziali. Al netto della presenza anche del Bayern, il Milan resta comunque restio su una cessione a stagione in corso.

Rispetto ai bavaresi però l’Arsenal avrebbe un’arma in più. Un vantaggio che la squadra di Londra ha rispetto al Bayern risiede nel fatto che la famiglia di Tomori è tifosa dei Gunners e il suo giocatore preferito da piccolo era proprio la leggenda francese Thierry Henry, storico attaccante dei biancorossi di Londra.

Un’ammirazione mai nascosta che potrebbe anche incidere nella valutazione del difensore britannico, che intanto pensa al suo recupero fisico e spera di poter tornare a combattere per i colori rossoneri quanto prima.