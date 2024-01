Pinamonti gela la Fiorentina: il Sassuolo ritorna alla vittoria, VAR protagonista

Sassuolo-Fiorentina 1-0, decide Pinamonti. I neroverdi ritornano al successo; opaca la prova dei Viola

Da pochi istanti si è chiusa Sassuolo-Fiorentina. Al termine di quasi 100 minuti vibranti, i neroverdi si sono imposti grazie alla rete siglata da Andrea Pinamonti dopo otto minuti di gioco.

A decidere la contesa è stato il sigillo di Pinamonti, che ha beffato la retroguardia Viola con una giocata da vero bomber, trovando la rete che di fatto ha indirizzato la gara. Punita a freddo, la compagine di Italiano ha faticato a reagire. Sono stati i padroni di casa, infatti, ad avere le migliori occasioni, con Laurentié e Thorstvedt sugli scudi. Sia pur con le polveri bagnate in zona offensiva, Berardi ha creato non pochi grattacapi alla difesa di Italiano. Nonostante la grande mole di occasioni create, però, i padroni di casa hanno chiuso la prima frazione di gioco in vantaggio solo di una rete.

Sassuolo-Fiorentina, tre punti pesantissimi per i neroverdi: Pinamonti decisivo

Il secondo tempo, però, è stato letteralmente al cardiopalma. Sono stati ben due i gol annullati. Al 50′ la rete di Thorsdtvedt è stata cancellata dall’arbitro Abisso che, richiamato al monitor, ha giudicato attiva la posizione di Matheus Henrique tra le proteste veementi del Sassuolo. Al 62′ nuovo colpo di scena.

Il tocco di braccio di Ferrari nella propria area di rigore porta Abisso ad assegnare il calcio di rigore alla Fiorentina. Sul dischetto si presenta Bonaventura, che però si fa ipnotizzare da Consigli che con un balzo felino riesce a disinnescare la conclusione del centrocampista Viola. Qualche giro di lancetta ed è la Fiorentina a vedersi annullare la rete di Martinez Quarta, questa volta per fuorigioco attivo del difensore. La partita è apertissima e le occasioni si susseguono. Il risultato, però, non cambia. Tre punti di vitale importanza per il Sassuolo, che interrompe il periodo di crisi. Si ferma la marcia della Fiorentina, che comunque chiude il girone d’andata al quarto posto.

CLASSIFICA SERIE A Inter* punti 48; Juventus 43; Milan 36; Fiorentina* 33; Bologna* 32; Atalanta 29; Roma 28; Napoli 28; Lazio 27; Monza* 25; Torino 24; Genoa* 21; Lecce* 21; Sassuolo, Frosinone* 19; Udinese 17; Cagliari* 15; Verona* 14, Empoli 13; Salernitana 12

*una partita in più