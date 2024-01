Gesto folle e Daspo: cacciati via dallo stadio

Dopo quanto avvenuto questo pomeriggio, rischiano di non vedere più uno stadio per diversi anni

Comportamento davvero inqualificabile quello tenuto da alcuni tifosi in occasione del match andato in scena questo pomeriggio. Gli insulti piovuti da parte di alcuni membri della tifoseria di casa all’indirizzo della formazione ospite, rischiano di trascinarsi dietro una squalifica esemplare.

Quanto anticipato è accaduto durante il match tra Millwall e Leicester, gara valida per il terzo turno di FA Cup. Risultato finale che ha sorriso alla formazione allenata da Enzo Maresca per 2-3, grazie anche alla rete dell’ex Inter Cesare Casadei. Più che quanto visto in campo, però, a far discutere è stato un gesto ripetuto più volte da parte di alcuni tifosi di casa verso quelli ospiti.

In particolare, alcuni sostenitori del Millwall si sono rivolti verso quelli dei Leicester simulando il movimento dell’elica di un elicottero con le mani. Un gesto apparentemente innocuo, se non fosse per il significato che in realtà si nascondeva dietro. Il riferimento, infatti, andava all’incidente avvenuto proprio in elicottero nell’ottobre 2018, nel quale lo storico presidente delle ‘Foxes’ – il tailandese Vichai Srivaddhanaprabha – perse la vita insieme altre quattro persone.

Grazie all’ausilio delle immagini fornite dalle telecamere presenti allo stadio The Den di Londra, i presunti ‘tifosi’ sono stati individuati dagli steward e allontanati. Nei prossimi giorni nei loro confronti potrebbe scattare con ogni probabilità il Daspo, misura che per qualche anno gli impedirà di metter piede in qualsiasi stadio al mondo.