Roma nei guai: Mourinho perde il centrocampista

Nuovo stop in casa Roma. I giallorossi devono fare i conti con l’infortunio del centrocampista

Non c’è pace per la Roma. I giallorossi devono fare i conti con l’ennesimo infortunio. A fermarsi, ancora una volta, è Renato Sanches.

Per il centrocampista una stagione, fin qui, davvero da dimenticare: il portoghese ha collezionato nove presenze, per un totale di 227 minuti. Tante le partite saltate per problemi muscolari dall’ex Psg, che non gli hanno permesso di giocare con continuità.

Roma, calendario fitto: Mourinho senza Sanches

Ora l’ennesimo per Renato Sanches. Stavolta il portoghese si è fermato per un trauma distorsivo alla caviglia sinistra rimediato durante l’allenamento di ieri.

Una brutta notizia per la Roma, alle prese con diversi infortuni e con un calendario davvero fitto: prima la sfida all’Atalanta, domenica, poi il derby di Coppa Italia contro la Lazio, per i Quarti di finale, e il match a San Siro contro il Milan. Tre match in una settimana, da affrontare in emergenza.