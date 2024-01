Lukaku sempre più decisivo e che coppia con Dybala: l’Inter è solo un lontano ricordo

Romelu Lukaku, centravanti della Roma di Josè Mourinho, sta vivendo una stagione da assoluto protagonista in giallorosso: le ultimissime notizie sul campionato italiano di Serie A

Nella serata di mercoledì, la Roma di Josè Mourinho ha sfatato il tabù Cremonese in Coppa Italia superando la squadra di Serie B nel finale. L’ingresso in campo di Paulo Dybala è stato decisivo per i giallorossi che, dal risultato di svantaggio, hanno ribaltato la sfida portandosi in vantaggio per 2-1.

Oltre all’argentino, andato a segno su calcio di rigore nel finale, a pareggiare i conti è stato Romelu Lukaku, centravanti belga di proprietà del Chelsea che, da quando è arrivato nella Capitale, è sempre più un punto fermo della squadra giallorossa della quale è bomber assoluto sia nel campionato italiano di Serie A che in Europa League. Nella seconda competizione continentale, i gol sono ben 5 in 6 gare, mentre nel nostro torneo siamo a 8 realizzazioni in 15 gettoni collezionati, senza dimenticare gli assist forniti ai compagni di squadra. Mercoledì poi è arrivato anche il gol in Coppa Italia a conferma che Lukaku è sempre decisivo con la maglia della Roma e i brutti ricordi estivi dell’estate di calciomercato e quanto avvenuto con l’Inter di Beppe Marotta sembrano ormai soltanto un incubo lontano.

Insieme a Paulo Dybala, Romelu Lukaku sta trascinando la Roma nella corsa al quarto posto nel campionato italiano di Serie A, che varrebbe la qualificazione in Champions League la prossima stagione, così come in Europa League e in Coppa Italia visto che i giallorossi sono ancora in corsa su tre competizioni. Sui social c’è chi elogia le prestazioni di Big Rom e addirittura afferma: “Se Lukaku e Dybala giocano come stasera (contro la Cremonese, ndr) porteremo un trofeo a casa in questa stagione“. Una convinzione che viene portata dai campioni e che fa sembrare sempre più lontani i giorni bui post finalissima di Champions League, quando il belga vestiva la maglia dell’Inter.

ANDIAMO A VEDERE ALCUNI TWEET SU ROMELU LUKAKU E SUL SUO APPORTO NELLA ROMA

Roma ADVANCE to the next round of Coppa Italia thanks to Lukaku and Dybala 💛❤️

Dybala's last 6 games:

• 3 goals, 3 assists

Lukaku's last 6 games:

• 4 goals, 1 assist

62K fans at the stadium for a R16 Coppa Italia match against Cremonese on a Wednesday night- the Mourinho… pic.twitter.com/rOPCpZMniz

— Italian Football TV (@IFTVofficial) January 3, 2024