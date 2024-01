DIRETTA Serie A, Bologna-Genoa: formazioni UFFICIALI LIVE del match

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dall’Ara’ tra il Bologna di Thiago Motta e il Genoa di Gilardino in tempo reale

Il Bologna ospita il Genoa nell’anticipo del venerdì che apre la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, ultimo turno del girone di andata. Una sfida tutta rossoblu tra due formazioni che stanno facendo una stagione molto positiva che sarà diretta dall’arbitro Colombo della sezione di Como.

Da una parte gli emiliani del grande ex Thiago Motta, privi dello squalificato Ferguson e reduci dal brutto ko contro l’Udinese che ha chiuso il 2023, vogliono tornare subito al successo. L’obiettivo è quello di centrare i tre punti per scavalcare almeno per una notte la Fiorentina e riportarsi al quarto posto in classifica che vale la qualificazione alla prossima Champions League. Dall’altra parte i liguri dell’altro ex Alberto Gilardino, che invece vengono dal bel pareggio interno contro l’Inter, vanno a caccia del quarto risultato utile di fila per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport, ma anche in streaming su smartphone e tablet sulla app di Dazn. L’ultimo precedente ufficiale risale a due stagioni fa, quando le due squadre pareggiarono 2-2 con i gol di Hickey e Destro ed i rigori trasformati da Arnautovic e Criscito. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Dall’Ara’ tra Bologna e Genoa live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Bologna-Genoa

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Lucumi, Calafiori, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Urbanski; Zirkzee. All. Thiago Motta

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Vogliacco, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Messias; Gudmundsson, Ekuban. All. Gilardino

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 45; Juventus 43; Milan 36; Fiorentina 33; Bologna 31; Atalanta 29; Roma 28; Napoli 28; Lazio 27; Torino 24; Monza 22; Lecce, Genoa 20; Frosinone 19; Udinese 17; Sassuolo 16; Verona e Cagliari 14; Empoli 13; Salernitana 12.