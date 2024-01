Serie A, UFFICIALE: cambia l’arbitro del match

Serie A, novità per quanto riguarda le designazioni arbitrali: ufficiale il cambio per quanto riguarda il match

Variazione arbitrale per quanto riguarda il match di San Siro tra Inter e Verona, in programma sabato, giorno dell’Epifania, alle 12.30.

A comunicarlo è stata direttamente la società gialloblù attraverso i propri canali ufficiali. A dirigere la sfida, in quella che è l’ultima giornata del girone d’andata, sarà Fabbri di Ravenna.

“Hellas Verona FC comunica la variazione della designazione arbitrale per il match Inter-Hellas Verona, valido per la 19a giornata della Serie A TIM 2023/24, e in programma sabato 6 gennaio alle ore 12.30, allo stadio Giuseppe Meazza”.

Arbitro: Michael Fabbri (Sez. AIA di Ravenna)

Assistenti: Luigi Rossi (Sez. AIA di Rovigo), Alessandro Cipressa (Sez. AIA di Lecce)

IV uomo: Matteo Gualtieri (Sez. AIA di Asti)

VAR: Luigi Nasca (Sez. AIA di Bari)

AVAR: Rodolfo Di Vuolo (Sez. AIA di Castellammare di Stabia).

Serie A, gli arbitri della 19esima giornata

Questo il quadro completo delle designazioni della 19esima giornata, ultima del girone d’andata, che inizierà venerdì 5 con il match tra Bologna e Genoa e terminerà domenica 7 con la gara dell’Olimpico tra Roma e Atalanta.

Bologna-Genoa – Venerdì alle 20.45

Colombo

Carbone – Giallatini

Iv: Tremolada

Var: Abbattista

Avar: Di Bello

Inter-Hellas Verona – Sabato alle 12.30

Fabbri

Rossi L. – Cipressa

Iv: Gualtieri

Var: Nasca

Avar: Di Vuolo

Frosinone-Monza – Sabato alle 15

Ferrieri Caputi

Rossi C. – Affatato

Iv: Marinelli

Var: Maggioni

Avar: Paterna

Lecce-Cagliari – Sabato alle 18

Massa

Meli – Alassio

Iv: Baroni

Var: Serra

Avar: Di Bello

Sassuolo-Fiorentina – Sabato alle 20.45

Abisso

Mastrodonato – Cavallina

Iv: Ayroldi

Var: Marini

Avar: Gariglio

Empoli-Milan – Domenica alle 12.30

La Penna

Del Giovane – Ceccon

Iv: Giua

Var: Irrati

Avar: Miele

Torino-Napoli – Domenica alle 15

Mariani

Pagliardini – D’ascanio

Iv: Bonacina

Var: Chiffi

Avar: Muto

Udinese-Lazio – Domenica alle 15

Sacchi

Massara – Cortese

Iv: Monaldi

Var: Mazzoleni

Avar: Meraviglia

Salernitana-Juventus – Domenica alle 18

Guida

Imperiale – Bresmes

Iv: Di Marco

Var: Valeri

Avar: Dionisi

Roma-Atalanta – Domenica alle 20.45

Aureliano

Costanzo – Palermo

Iv: Doveri

Var: Di Paolo

Avar: Longo S.