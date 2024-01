Rottura col tecnico: Inter ai margini, va al Milan in prestito

Inter e Milan potrebbero nuovamente incrociare le rispettive strade in sede di calciomercato. Un nome dall’Inghilterra coinvolge entrambe le milanesi

L’Inter conduce dalla vetta della classifica il campionato di Serie A, mentre il Milan occupa la terza posizione in lotta per confermare la partecipazione alla prossima Champions League.

Le due milanesi appaiono quindi distanti l’una dall’altra sia negli obiettivi stagionali che in termini strettamente di punti. Ciò che le potrebbe accomunare è invece il nome di un attaccante che stuzzica la fantasia di entrambe per il prossimo futuro. Il riferimento è al colombiano Jhon Duran, centravanti dell’Aston Villa che non sta trovando particolare fortuna alla corte di Emery.

Appena 566 minuti totali con 4 gol tra tutte le competizioni, spalmati su 21 presenze, la maggior parte delle quali spezzoni di gara. Duran peraltro non ha mai iniziato dal 1′ minuto una gara di Premier League, con Watkins primissima scelta di Emery.

L’attaccante inglese con i suoi gol sta trascinando l’Aston Villa in questa sorprendente prima parte di stagione, con la squadra attualmente al secondo posto in campionato. Al netto del rendimento di squadra serve però qualcosa in più da Duran, che lo stesso allenatore sembra chiedergli senza però ottenere i risultati sperati in cambio. In questo contesto di incertezza si collocano i nomi di Inter (che però è più ai margini) e soprattutto Milan.

Calciomercato, Milan e Inter su Duran: scontro con l’allenatore

Secondo quanto evidenziato da ‘Football Insider’ il Milan è favorito davanti ai rivali cittadini dell’Inter per aggiudicarsi Duran, ma entrambe sarebbero in trattativa per provare il colpo in attacco.

I rossoneri sono andati con più decisione a cercare di ingaggiare il colombiano in quello che molto probabilmente sarebbe un prestito per la seconda metà della stagione. Anche l’Inter resta agganciata al calciatore, che come evidenziato dalla stessa fonte ha anche avuto uno scontro con l’allenatore Unai Emery.

Al ventenne è stato detto di apportare importanti miglioramenti per adattarsi alle richieste concrete dello spagnolo, ma finora non sono arrivati segnali positivi. Intanto lo stesso Aston Villa pensa ad Iheanacho come possibile nuovo attaccante da inserire in rosa.