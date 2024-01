Calhanoglu in Arabia Saudita: c’è l’annuncio

Hakan Calhanoglu è diventato una delle stelle più luminose di casa Inter. Arriva anche l’annuncio che certifica il grande affetto che prova per i colori nerazzurri

Dal Milan all’Inter Hakan Calhanoglu sembra aver effettuato un ulteriore salto di qualità dal punto di vista personale. In nerazzurro ha trovato quella continuità di rendimento che troppo spesso gli era mancata agli albori della carriera.

Il turco ha preso completamente in mano il centrocampo dell’Inter, soprattutto quest’anno dove, da rigorista, ha messo nel motore anche diversi gol, risultando più volte decisivo. Calhanoglu risulta infatti un centrocampista completo, capace di gestire i ritmi e le giocate della squadra, ma anche di segnare con invidiabile regolarità quando c’è a disposizione un calcio di rigore.

Numeri in grande crescita per il turco che ha anche rifiutato offerte importanti dall’Arabia Saudita la scorsa estate. Lo stesso Calhanoglu ha infatti confermato a ‘Sportmediaset’ di aver declinato proposte maxi: “Sì è vero, le ho rifiutate. Ho deciso di non andare via perché voglio bene all’Inter”.

Inter, Calhanoglu: “Ho rifiutato maxi-offerte per restare”. Poi l’annuncio sul Milan

Calhanoglu ha quindi dimostrato il proprio attaccamento all’Inter, ed ha ribadito: “Ringrazio Ausilio perché sa come la penso. Quando sono arrivate quelle offerte ho detto alla società: decidete voi”.

Ed a proposito di mercato, Calhanoglu si è anche soffermato sul suo addio al Milan tanto chiacchierato: “Tutti pensano che sia andato via per una questione economica ma i soldi non sono sempre tutto. La cosa più importante per me è sentirmi importante, ed è quello che provo qui. I tifosi rossoneri dicono che ho fatto male, visto lo scudetto perso nel 2022? A loro auguro il meglio ma con pazienza si vedrà”.

Nel corso del suo intervento Calhanoglu ha quindi esaltato il calore dei tifosi dell’Inter prima di soffermarsi sul duello scudetto con la Juve: “Non ascolto quel che dicono e comunque non guardo le avversarie, penso solo a noi”. Non sono infine mancate parole al miele anche per Inzaghi parlando della crescita di entrambi.