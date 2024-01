Milan, Jimenez come Brahim Diaz: il destino è segnato

Alex Jimenez ha fatto bene contro il Cagliari. La situazione contrattuale del giovane terzino spagnolo

Contro il Cagliari, Stefano Pioli non ha avuto paura di mandare in campo una squadra piena zeppa di giovanissimi.

Nel 4-1 di San Siro c’è stato spazio per Traore e Romero in avanti e Simic e Jimenez in difesa. Poi a partita in corso, il tecnico di Parma ha dato minuti anche a Bartesaghi e Zeroli. Nonostante il gol dell’esterno italiano, a stupire maggiormente è stato il terzino spagnolo. Voti alti per lui in pagella e approvazione da parte dei tifosi, letteralmente stregati dal giocatore 18enne.

Per Geoffrey Moncada, che in estate lo ha voluto a tutti i costi, non è certo una sorpresa. Jimenez è da tempo sul taccuino del dirigente francese, che ha deciso di prenderlo dal Real Madrid, anche se solo in prestito. Il Milan ha la possibilità di acquistarlo, versando nelle casse dei Blancos, ben cinque milioni di euro.

Milan, il Real pronto a riprendere Jimenez

Il club capitolino, però, vanta un diritto di ricompra e in Spagna sono certi che nel futuro di Jimenez ci sarà certamente il Real Madrid, pronto a ripetere quanto fatto con Brahim Diaz. Il fantasista, dopo essersi consacrato con il Milan, è tornato alla base, diventando un giocatore importante per Carlo Ancelotti.

Jimenez, che in molti paragonano a Carvajal, è considerato un predistato. Un giocatore destinato a diventare importante anche per la Nazionale. I presupposti sembrano davvero esserci tutti, ma va lasciato crescere, magari ancora al Milan.